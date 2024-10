Nova massacre israeliana a Gaza: cadàvers tirats pels carrers i 400.000 persones atrapades

8 d'octubre de 2024, Ciutat de Gaza, Franja de Gaza, Palestina: Palestins fugen de Jabalia després d'un atac de l'exèrcit israelià al campament de Jabalia - EP

Centenars de milers de civils segueixen atrapats a Gaza per l'última ofensiva israeliana centrada al camp de refugiats de Jabaliya, segons agències de l'ONU i grups de drets humans.

"Almenys 400.000 persones estan atrapades a la zona", va publicar dimecres a X Philippe Lazzarini, director de l'agència de l'ONU per als refugiats palestins, UNRWA, enmig de relats de testimonis que parlaven de cadàvers tirats sense recollir als carrers a causa de la represa dels combats.

"Les recents ordres d'evacuació de les autoritats israelianes estan obligant la gent a fugir una vegada i una altra, especialment del campament de Jabaliya", va afegir Lazzarini. "Molts es neguen a fer-ho perquè saben molt bé que cap lloc de Gaza és segur", va sentenciar.

L'exèrcit israelià diu que la incursió a gran escala, ara el seu cinquè dia, té com a objectiu impedir que els combatents de Hamàs realitzin nous atacs des de Jabaliya i evitar que es reagrupin.

Lazzarini va dir que alguns refugis i serveis d'UNRWA s'estaven veient obligats a tancar per primera vegada des que va començar la guerra i que, com que gairebé no hi havia subministraments bàsics disponibles, la fam s'estava estenent novament al nord de Gaza.

"Aquesta recent operació militar també amenaça la implementació de la segona fase de la campanya de vacunació contra la pòlio per a nens", va afirmar.

Israel no va fer comentaris immediatament sobre les declaracions de Lazzarini. Les autoritats israelianes han dit anteriorment que faciliten el lliurament d'aliments a Gaza malgrat les difícils condicions.

A més de les ordres d'evacuació, les FDI han ordenat el tancament de diversos hospitals al nord de Gaza, inclosos els hospitals Kamal Adwan, Indonèsia i Al-Awda. El Centre de Drets Humans Al Mezan va descriure la situació com un déjà vu a les xarxes socials i va afegir: "Tots coneixem els horrors que segueixen a aquestes ordres".