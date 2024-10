¿Mort de por? La inquietant raó per la qual Putin no ha visitat la seva propietat a Sochi

La solitud de Putin- Canva Pro - draganab de Getty Images Signature

El president de Rússia, Vladimir Putin, es troba a l'ull de l'huracà després de reportar que està evitant visitar una de les seves propietats més luxoses a Sotxi a causa de temors sobre la seva seguretat física. Segons una investigació del mitjà de comunicació rus independent Proekt , Putin no ha estat a la residència des del 6 de març, quan es va reunir amb Rafael Grossi , el cap de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA). Aquesta absència coincideix amb un increment dels atacs ucraïnesos a la regió.

Des de la reforma de la propietat per als Jocs Olímpics de Sotxi el 2014, s'estima que Putin ha passat aproximadament 30 dies en aquest luxós refugi. Tot i això, l'augment d'atacs per avions no tripulats ha portat el mandatari a témer per la seva seguretat. The Kyiv Independent va confirmar a través d'una font propera a Putin que aquesta teoria és recolzada pels seus afins.

Els atacs d'Ucraïna han demostrat ser efectius, posant Putin en una posició vulnerable. Es creu que Sotxi és un objectiu fàcil tant des del mar com des de l'aire, cosa que ha intensificat les pors del líder rus. Per evitar una situació encara més comprometedora, Putin ha decidit no celebrar l'aniversari de la seva parella, Alina Kabayeva , a la seva residència del Mar Negre, que recentment va patir un atac en què l'edifici principal va ser enderrocat.

Imatges satel·litàries compartides pel mitjà de recerca rus mostren les restes de l'edifici esfondrat, deixant només un pou i equips de construcció al seu lloc. La creixent tensió a la regió ha portat molts a preguntar-se com aquestes amenaces afectaran la imatge pública de Putin i la seva posició al poder.

Aquest canvi de comportament en el president podria ser un indicatiu de la fragilitat del seu règim, ja que els atacs ucraïnesos continuen desafiant el control sobre el territori. La situació a Sotxi i la decisió de Putin d'evitar la seva propietat luxosa reflecteixen el clima d'inseguretat que enfronta enmig del conflicte en curs.