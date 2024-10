Almenys 5 morts i 9 ferits en un bombardeig rus a un port d'Odessa

Una imatge de fitxer d'un vaixell al port d'Odessa. Foto: Europa Press / Canva Pro

Almenys 5 ucraïnesos han mort i 9 més han resultat ferits com a conseqüència d'un atac amb míssils balístics per part de l'Exèrcit de Rússia contra part de la infraestructura del port de la ciutat de Chornomorsk, a la regió d'Odessa i a la vora del mar Negre.

"5 morts i 9 ferits: aquestes són les conseqüències d´un nou atac amb míssils balístics perpetrat per terroristes russos contra la infraestructura portuària de la regió d´Odessa. Totes les víctimes són ucraïnesos. Actualment reben assistència mèdica, cinc d´ells es troben en estat greu", ha informat el ministre de Desenvolupament de les Comunitats i Territoris del país, Oleksi Kuleba, al seu canal de Telegram.

A més, ha explicat que el vaixell civil Shui Spirit , de bandera panamenya, ha resultat danyat durant l'atac, sent el tercer vaixell atacat per Rússia "en els últims 4 dies". Per la seva banda, la companyia de seguretat Ambrey ha confirmat que el vaixell ha estat aconseguit per un míssil Iskander-M durant un atac a Chornomorsk.

"A hores d'ara, Ucraïna roman com a garant de la seguretat alimentària. Per això, és important posar fi a la pràctica d'aquest terrorisme amb prou armes, defenses aèries, diplomàcia, sancions i càstigs per cada crim de guerra", ha afegit Kuleba.

Dos navilis més patrulla de l'Armada ucraïnesa s'han enfonsat durant l'incident, que el Ministeri de Defensa rus no ha comentat després de ser preguntat per Ambrey. Tot i això, s'ha fet ressò d'algunes informacions de mitjans de comunicació russos, que apunten que el vaixell suposadament servia per portar equipament militar per a les tropes ucraïneses.

Des de l'inici de la invasió d'Ucraïna el febrer del 2022, les Forces Armades russes han atacat diversos objectius al mar Negre, però la pèrdua a l'abril d'un bombarder els hauria fet ara ser més "cautes", segons els serveis d'Intel·ligència britànics .