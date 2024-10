L'huracà Milton es cobra les dues primeres víctimes mortals en la seva arribada a Florida

La devastació provocada per Milton. Foto: Europa Press

Almenys dues persones van morir dimecres passat 9 d'octubre després que l'huracà Milton hagi tocat terra a les costes de l'estat de Florida (Estats Units) amb vents sostinguts de fins a 193 quilòmetres per hora , fet que el converteix en un huracà de categoria 3, per la qual cosa s'espera que provoqui greus danys en un territori durament copejat per l'huracà Helene fa només uns dies.

Tot i la seva potència inicial, ha vist reduïda la seva potència a mesura que avançava per l'estat fins arribar a la categoria 1 amb vents màxims sostinguts de 144 quilòmetres per hora i que ja ha deixat més de 2 milions de llars i negocis sense electricitat , segons ha informat la cadena de televisió nord - americana NBC News .

El Centre Nacional d'Huracans ha estimat que Milton continuï desfermant marejades ciclòniques potencialment mortals, pluges torrencials i vents destructius amb una força que mantindrà almenys fins al matí d'aquest dijous 10 (hora local de la costa est dels Estats Units).

De fet, el Servei Meteorològic de Tampa ha emès una alerta per inundacions que podrien afectar uns dos milions de persones en estar registrant entre 15 i 30 centímetres de pluja, per la qual cosa s'espera que es produeixin inundacions "potencialment mortals" en rierols, rierols, àrees urbanes, carreteres, carrers i passos subterranis, segons ha informat la cadena de televisió CNN .

"Ara és el moment de refugiar-se. Els equips d'emergència estan preparats i llestos per partir tan aviat com les condicions climàtiques ho permetin. Els esforços de cerca i rescat estaran en marxa per salvar vides abans de l'alba, i continuaran durant el temps que sigui necessari", ha declarat el governador de l'estat, Ron DeSantis .

Milton ja és el cinquè huracà que toca terra en territori nord-americà des de començament d'any --ja són més que tots els que van arribar entre el 2021 i el 2023--, sent el més poderós Helene, de categoria 4, i que ha deixat gairebé 210 morts, convertint-se en el segon més mortífer dels últims 50 anys al territori continental dels Estats Units, situant-se per darrere del recordat huracà Katrina, que va matar 1.833 persones el 2005.