VÍDEO: Les imatges més impactants de l'huracà 'Milton'

Foto: EuropaPress

Almenys quatre persones han mort pel pas de l'huracà ' Milton ' per Florida, segons un nou balanç de víctimes divulgat aquest dijous per les autoritats locals, que encara intenten avaluar danys després d'un temporal de pluja i vent que l'estat nord-americà encara no dóna per superat.

El comtat de St. Lucie ha confirmat que quatre persones han mort pels tornados que han fuetejat la zona. El governador de Florida, Ron DeSantis, ha explicat en una entrevista a CNBC que l'estat ha registrat "molts" tornats.

"Sabrem millor què ha passat a mesura que vagi avançant el dia", ha dit el governador, en explicar el desplegament dels serveis d'emergència en alguns dels comtats més afectats pel cicló, que va tocar terra amb categoria 1. Més de tres milions de llars i empreses s'han quedat sense subministrament elèctric a tot l'estat.

El Centre Nacional d'Huracans (CNH) ha informat aquest dijous al matí que l'ull de 'Milton' ja és 120 quilòmetres a l'est de Cap Cañaveral, si bé segueix avançant a l'oceà Atlàntic amb vents màxims sostinguts de 140 quilòmetres per hora .

'Milton' és el cinquè huracà que toca terra en territori nord-americà des de començament d'any i el tercer que impacta a Florida, que ja va patir fa unes setmanes el pas d''Helene'.

Les imatges més impactants de l'huracà

Un dels edificis més malmesos ha estat el del Tropicana Field, el sostre de l'estadi dels Rays. Tal com es pot apreciar a les imatges, ha quedat totalment debastat: