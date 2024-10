Portugal presenta un pla revolucionari d'ajuts fiscals adreçat als menors de 35 anys

Arxiu - Vista del pont 25 d'abril, a Lisboa (Portugal). - TURISME DE LISBOA - Arxiu

Portugal ha posat damunt la taula un pla d'avantatges fiscals dirigit als menors de 35 anys que persegueix revertir la 'fuita de cervells' que pateix el país i que es va desfermar després de la crisi financera del 2008.

El projecte, presentat pel Govern del primer ministre conservador Luís Montenegro i que s'incardina a l'esborrany de Pressupostos per al 2025, preveu que els joves que no superin els 35 anys estiguin sotmesos a una tributació reduïda a l'IRS, equivalent a l'IRPF espanyol.

Els beneficiaris estarien exempts del pagament d'aquest impost durant el primer any d'incorporació al mercat laboral sempre que els ingressos estiguin per sota dels 28.000 euros. Després, haurien de pagar el 25% del tribut entre el segon i quart any, el 50% entre el cinquè i setè, i el 25% a l'últim tram del vuitè al desè exercici.

Aquesta reforma seria similar a l'IRS Jove de l'anterior Executiu socialista d'António Costa, però seria més ambiciosa ja que abans només s'oferia aquesta dispensa als graduats universitaris de 18 a 26 anys i tenia una vigència limitada a cinc anys.

Amb la proposta actual, l‟edat màxima s‟ampliaria fins als 34 anys, la durada passaria d‟un lustre a una dècada i s‟eliminaria el requisit d‟escolarització obligatòria. S'estima que el cost total per a la hisenda portuguesa pujarà als 650 milions d'euros anuals.

El ministre de Finances, Joaquim Miranda Sarmento, ha situat el nombre de persones que podrien acollir-se a la mesura entre els 350.000 i els 400.000, alhora que ha defensat aquesta com una "eina clau" per retenir i atraure el talent jove. Així, podran acollir-se al pla persones que no tinguin la nacionalitat portuguesa.

Només del 2008 al 2023, van abandonar Portugal 361.000 persones d'entre 15 i 35 anys, segons les dades del seu Institut Nacional d'Estadística (INE). La nació veïna té una població d?uns 10,6 milions d?habitants.