La devastació de Milton: pugen a 14 els morts després del seu pas per Florida

La destrucció de Milton. Foto: Europa Press

Les autoritats dels Estats Units han notificat la mort de 14 persones després del pas de l'huracà Milton per l'estat de Florida, que fa unes setmanes va patir els efectes de Helene, que va afectar sis estats i va deixar més de 200 víctimes mortals a tot el territori nord-americà.

Les zones amb més morts són el comtat de Santa Llúcia i el de Volusa, amb sis i quatre morts, respectivament. També s'han registrat morts al comtat de Pinellas (2), al de Citrus (1) i Hillsborough (1), segons el recompte proporcionat per la cadena de televisió nord-americana CNN .

Després del pas de Milton, més de 2,9 milions de persones es troben sense electricitat un dia després que toqués terra, si bé s'està recuperant de mica en mica el servei, ja que a primera hora del matí eren 3,3 milions les persones que no tenien subministrament elèctric.

"Recorrem els danys al comtat de Sarasota, inclòs Siesta Key, on l'huracà Milton va tocar terra ahir a la nit. Amb el suport total de l'estat i la preparació prèvia de més de 50.000 instal·ladors de línies elèctriques, les empreses de serveis públics i els proveïdors de telecomunicacions estan treballant àrduament per restablir l'energia i la connectivitat a aquestes comunitats tan ràpid com sigui possible", ha indicat el governador de Florida, Ron DeSantis.

Florida, ha afegit, està treballant en estreta col·laboració amb les autoritats locals i federals, així com empreses i organitzacions benèfiques, per assegurar-se que els ciutadans reben l'ajuda que necessiten per recuperar-se. "Som un estat resistent i no tinc dubte que (...) totes les àrees afectades per Helene i Milton es recuperaran", ha expressat a través del seu perfil a la xarxa social X.

Milton és el cinquè huracà que toca terra en territori nord-americà aquest any i el tercer que impacta a Florida. Helene es va convertir en el segon huracà més mortífer que ha fuetejat el territori continental dels Estats Units en els últims 50 anys, després de l'huracà Katrina, que va matar 1.833 persones el 2005.