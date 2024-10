Nihon Hidankyo, l'ONG japonesa que vol suprimir les armes nuclears, Nobel de la Pau

L'ONG és una confederació d'organitzacions de supervivents dels bombardejos nord-americans del 1945. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'ONG japonesa Nihon Hidankyo, formada per supervivents dels bombardejos atòmics d'Hiroshima i Nagasaki, ha estat guardonada aquest divendres 11 d'octubre amb el premi Nobel de la Pau 2024 per la seva tasca per l'abolició de les armes nuclears a tot el món. anunciat el Comitè Noruec del Nobel.

Nihon Hidankyo, una confederació d'organitzacions de supervivents dels bombardejos nord-americans de 1945, els anomenats hibakusha, rep aquest premi pels seus esforços "per aconseguir un món lliure d'armes nuclears i per demostrar a través del testimoni dels seus testimonis que les armes nuclears mai s'han de tornar a fer servir”, ha declarat el president del comitè, Jorgen Watne Frydnes.

La confederació va ser creada a l'agost de 1956 per 800 supervivents dels bombardejos, en record dels aproximadament 120.000 morts i altres centenars de milers d'afectats pels dos atacs, i amb la intenció de traslladar un missatge a generacions futures contra l'ús de les armes nuclears, representat pel símbol de l'organització, un orizuru, una grua de paper envoltada d'una el·lipse que representen pau i harmonia.

Amb aquest guardó, el Comitè Noruec de Nobel vol recordar també "la pressió cada vegada més gran" que travessa avui dia el tabú nuclear, la norma internacional que declara l'ús d'armes nuclears com a "moralment inacceptable".

"Les potències nuclears estan modernitzant i millorant els arsenals", ha recordat Frydnes. "Nous països semblen estar preparant-se per adquirir armes nuclears i estan llançant amenaces de fer-les servir en guerres d'avui dia. En aquest moment de la història de la humanitat, val la pena recordar què són les armes nuclears: les armes més destructives que el món" hagi vist mai", ha manifestat.

Davant d'aquesta pressió, els integrants de la confederació "estan inspirant i educant persones de tot el món" per preservar aquest "tabú nuclear", una condició innegociable "per al futur pacífic per a la humanitat".

Fa 50 anys, cal recordar, l'exprimer ministre nipó Eisaku Sato va rebre el Nobel de la Pau per la seva defensa indestructible dels Tres Principis Antinuclears que han marcat la doctrina del país contra les armes atòmiques des dels bombardejos.