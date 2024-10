Israel torna a bombardejar els cascos blaus de l'ONU al Líban

Cascos blaus de l'ONU al Líban - EP

Almenys dos 'cascos blaus' de la Força Interina de Nacions Unides per al Líban (FINUL) han resultat ferits aquest divendres en un nou atac executat per l'Exèrcit d'Israel contra la caserna general de la missió a la ciutat de Naqoura, situada al sud del Líban, segons ha denunciat la missió, que ha recordat que és el segon incident d'aquest tipus en 48 hores.

"Aquest matí, la seu de la FINUL a Naqoura s'ha vist afectada per explosions per segona vegada les últimes 48 hores", ha denunciat en un comunicat, en què detalla que les explosions han tingut lloc "prop d'una torre d'observació ", abans d'afegir que un dels ferits ha hagut de ser traslladat a un hospital a Tir".

Així mateix, ha afirmat que un buldòcer de l'Exèrcit d'Israel ha enderrocat diversos murs en una posició situada a prop de la localitat de Labuné, mentre que carros de combat de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) "van avançar a les proximitats de la posició de l'ONU", on continuen desplegades les forces de pacificació i on ha estat enviada "una força de reacció ràpida per ajudar i reforçar la posició".

"Aquests incidents tornen a posar en greu perill les tropes de pacificació de l'ONU, que serveixen al sud del Líban a petició del Consell de Seguretat, sota la resolució 1701 de 2006", ha manifestat, alhora que ha incidit que aquests successos són "greus".

"La FINUL reitera que s'ha de garantir la seguretat del personal i els béns de les Nacions Unides i que s'ha de respectar en tot moment la inviolabilitat de les instal·lacions de l'ONU", ha recalcat. "Tot atac deliberat contra el personal de manteniment de la pau constitueix una greu violació del Dret Internacional Humanitari i de la resolució 1701", ha dit.

La missió no s'ha pronunciat sobre la nacionalitat dels cascos blaus ferits, si bé els mitjans libanesos assenyalen que tenen nacionalitat ceilandesa. El Govern de Sri Lanka no ha emès per ara cap comunicat sobre el succés, mentre que fonts del Ministeri de Defensa d'Espanya han informat que tots els militars espanyols estan bé.

Posteriorment, l'Exèrcit d'Israel ha dit que "l'incident està sent investigat", sense pronunciar-se sobre la seva responsabilitat a l'atac, tal com ha recollit el diari 'The Times of Israel'.

Queixes del Líban

Per part seva, el Ministeri d'Exteriors libanès ha condemnat "els atacs sistemàtics i deliberats per part de l'Exèrcit d'Israel contra la FINUL" i ha denunciat que l'últim atac ha deixat diversos ferits a les files de la missió.

"Els reiterats atacs israelians contra les forces de pacificació i la reclamació il·legal perquè abandonin les seves posicions al sud del Líban són contraris al seu mandat, determinat pel Consell de Seguretat de l'ONU, i constitueix un perillós precedent", ha dit.

En aquest sentit, ha recalcat que els atacs "confirmen novament la violació per part d'Israel de la legitimitat internacional i el seu fracàs a l'hora de complir les lleis i les normes internacionals", abans d'abundar que "podrien constituir un crim de guerra, a més d'una violació flagrant de la resolució 1701”.

"Aquests atacs deliberats exposen les forces de la FINUL a un greu perill, del qual Israel té responsabilitat", ha indicat, abans d'apuntar que les autoritats israelianes "intenten soscavar la missió, obstruir la renovació anual i cancel·lar el mandat per part del Consell de Seguretat de l'ONU".

Per tot això, ha reclamat a la comunitat internacional i als països que contribueixen amb tropes que demanin "una investigació" al voltant del succés i que "adoptin una postura ferma davant dels atacs", tal com ha recollit l'agència estatal libanesa de notícies, NNA.

"Un fracàs a l'hora de dissuadir Israel perquè posi fi a les violacions permetrà que continuï els seus atacs contra la FINUL i enviarà un missatge equivocat que podria tenir greus conseqüències per a les missions de pacificació de l'ONU a tot el món", ha postil·lat.

L'atac té lloc tot just un dia després que la FINUL denunciés que dos cascos blaus indonesis havien resultat ferits per l'impacte d'un projectil israelià contra una torre de vigilància a la caserna central de Naqoura, enmig del que va descriure com a atacs. "deliberats" de l'Exèrcit israelià contra bases i posicions de la missió de l'ONU.

Israel descriu la seva invasió, desencadenada l'1 d'octubre, com una operació "selectiva i limitada" contra "objectius terroristes i infraestructures" d'Hesbol·là. L'ofensiva va ser llançada després de dues setmanes d'atacs intensificats i ha anat en paral·lel amb un empitjorament dels bombardejos contra la capital, Beirut, i altres zones del país.