Sheinbaum segueix amb la retòrica d'AMLO: insta Espanya a fer servir el 12 d'octubre per demanar perdó

La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacte/Carlos Santiago

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha fet una crida aquest divendres a les autoritats espanyoles per aprofitar aquest 12 d'octubre, data en què se celebra el Dia de la Hispanitat, per demanar perdó als pobles originaris de Mèxic i disculpar-se “com han fet altres presidents i governants de diferents llocs del món". La nova presidenta segueix el guió del seu predecessor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La mandatària mexicana s'ha manifestat en aquests termes durant la seva habitual roda de premsa, on ha retret que el Dia de la Hispanitat anteriorment era anomenat Dia de la Raça. "Abans en deien el Dia de la Raça, però no té res a veure les races, perquè les races no existeixen. L'ésser humà som una sola espècie i no hi ha races, està demostrat biològicament", ha dit.

Així, Sheinbaum ha donat pas més tard a un vídeo amb què, diu, intenta animar el Govern espanyol a sumar-se a altres països del món que s'han disculpat davant d'altres nacions pel seu passat colonial o per crims comesos en el passat . "A veure si s'anima demà a iniciar aquest procés de disculpa pública", ha assenyalat Sheinbaum.

Aquest vídeo mostra imatges de dirigents internacionals en altres nacions durant actes de disculpa pels delictes i barbàries comeses en el passat. "Oferir disculpes per crims de lesa humanitat és una responsabilitat històrica, una manera de buscar la reconciliació i superació de greuges del passat. Fer-ho enalteix a qui admet el mal fet a altres pobles o nacions", relata una veu 'en off' al vídeo.

L'arxiu fa referència a les disculpes públiques pronunciades pel Japó pels abusos a Corea i la Xina; el perdó ofert per Alemanya a Polònia per l'holocaust; les disculpes públiques d'Itàlia, França o els Països Baixos a Líbia, Algèria i Indonèsia, respectivament, pels seus crims durant l'etapa colonial.

Finalment, el vídeo recorda que l'expresident mexicà Andrés Manuel López Obrador va demanar perdó anys enrere als pobles maia i yaki, així com a la comunitat xinesa al país, per "fets de violència i discriminació". "Aquests exemples confirmen que oferir disculpes per greuges del passat permet resoldre ferides històriques i allibera tant qui ofereix perdó com qui ho atorga"

Amb aquestes declaracions i el vídeo publicat pel Govern, Mèxic insisteix en la crítica a Espanya i segueix exigint que es disculpi davant els pobles originaris de la nació nord-americana. La situació entre tots dos països és tan gran que Sheinbaum va deixar fora el Rei Felip VI de la seva cerimònia d'investidura a començaments de mes.