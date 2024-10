Sheinbaum insta Espanya a demanar perdó perquè "no és vergonyós, engrandeix i acosta els pobles" | Europa Press

La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha tornat a instar Espanya a demanar perdó pel passat colonial a Amèrica coincidint amb el Dia de la Hispanitat que se celebra aquest 12 d'octubre i ha subratllat que demanar perdó "no és vergonyós, engrandeix i apropa als pobles".

"El 12 d'octubre no és el dia de la raça ni de la hispanitat (...). Oferir disculpes pels crims comesos no és vergonyós; per contra, engrandeix i acosta els pobles", ha subratllat Sheinbaum en la publicació a X en un missatge que acompanya amb un vídeo en què recorda que països com Portugal, França, el Japó o Alemanya han demanat perdó per crims del passat.

Sheinbaum ha destacat que "Cristòfor Colom va descobrir Amèrica per als europeus, però al nostre continent i en particular en el que avui anomenem Mèxic, ja hi havia grans civilitzacions i cultures de les quals ens sentim orgulloses i orgullosos". "L'arribada dels espanyols fa més de cinc segles va representar sotmetiment i fins i tot eliminació dels pobles originaris", ha recalcat.

El vídeo que acompanya el missatge de Sheimbaum assenyala que "oferir disculpes per crims de lesa humanitat és una responsabilitat històrica, una manera de buscar la reconciliació i superació de greuges del passat". "Amb això, es reconeix el dret a la veritat i la dignitat que tenen els pobles i grups socials", ressalta el vídeo.

En concret, esmenta les disculpes públiques del Japó "per abusos comesos a Corea i la Xina", el perdó que va demanar el president d'Alemanya el 2000 davant el Parlament d'Israel "pels crims nazis a l'holocaust jueu" o les disculpes d'Itàlia davant Líbia del 2008.

Enumera també que el 2010 els Estats Units "van oferir disculpes per infectar deliberadament amb malalties venèries a centenars de guatemalencs" o que el 2013 els Països Baixos "es van disculpar per les execucions sumàries a Indonèsia a la dècada de 1940".

"El 2018, França va admetre la seva responsabilitat per crims durant la Guerra d'Independència d'Algèria i, tres anys després, a Rwanda. El 2020, el rei Felip de Bèlgica va reconèixer el seu profund pesar per la violència i crueltat exercides al Congo. Aquest mateix any, el rei Carles III del Regne Unit, va demanar perdó per l'assassinat de 11.000 persones durant la rebel·lió dels Mau Mau a Kenya i aquest any, Portugal va acceptar la seva responsabilitat a l'esclavatge durant l'època colonial", prossegueix.

El vídeo esmenta a més que "el Vaticà ha repudiat el seu pas colonial i els abusos a nenes i nens a escoles catòliques de Canadà, Argentina, Austràlia, Estats Units, Xile, Noruega, Nova Zelanda".

Ressalta que també Mèxic ha demanat disculpes al poble maia, al poble yaki ia la comunitat xinesa "per fets de violència i discriminació" i recorda la disculpa per la matança de la plaça de Tlatelolco el 1968. "Aquests exemples confirmen que oferir disculpes per greuges del passat permet resoldre ferides històriques i allibera, tant qui ofereix perdó com qui ho atorga", argumenta l'enregistrament.