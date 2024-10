Donald Trump anomena "retardada" Kamala Harris durant un esdeveniment de recaptació de fons

Donald Trump, en fitxer | Europa Press

La campanya presidencial del 2024 als Estats Units ha assolit un nou nivell de tensió, marcat pels comentaris agressius de Donald Trump cap al rival Kamala Harris. Durant un esdeveniment de recaptació de fons a Nova York, Trump va qualificar Harris de "endarrerida", una desqualificació que ja havia utilitzat en ocasions anteriors. A finals de setembre, en un míting a Wisconsin, l'expresident la va anomenar "discapacitada mental", intensificant els seus atacs personals.

L'esdeveniment a Nova York es va dur a terme 22 dies abans de les eleccions, i Trump no només va carregar contra Harris, sinó també contra els milionaris assistents al sopar, retrets que no estaven brindant-li prou suport financer. Aquests episodis reflecteixen la preocupació de l'expresident, que ha estat superat en recaptació de fons per Harris. La vicepresidenta, que ara és candidata presidencial, ha recaptat mil milions de dòlars en menys de tres mesos, una xifra que supera el que Trump ha obtingut durant tot un any de campanya.

Els analistes assenyalen que Trump està dedicant tant de temps a recaptar fons com als seus mítings, cosa que podria evidenciar una creixent preocupació al seu equip per les xifres financeres de la seva campanya. Mentrestant, Harris continua pressionant Trump a l'àmbit públic, fent pública per primera vegada la seva avaluació mèdica, un moviment que alguns veuen com una resposta directa als atacs del rival.

L'escalada d'atacs entre tots dos candidats subratlla la naturalesa polaritzadora de la carrera presidencial del 2024, on els insults personals i les batalles financeres estan marcant el ritme d'una contesa cada cop més acalorada.