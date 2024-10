Biden es felicita per la mort de Yahya Sinwar: "Un bon dia per a Israel i els Estats Units"

Joe Biden, en una intervenció des del Despatx Oval de la Casa Blanca. Foto: White House

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha aplaudit la mort de Yahya Sinwar, líder de Hamàs, durant un operatiu de les forces israelianes. En un comunicat, Biden ha declarat que aquest és un "bon dia" tant per a Israel com per als Estats Units , ressaltant la col·laboració entre els serveis d'Intel·ligència nord-americans i israelians en la captura de Sinwar i altres líders de la milícia des dels atacs del 7 de octubre.

Biden va emfatitzar que, malgrat la complexitat de l'operatiu, que va implicar la recerca a través d'extensos túnels, "cap terrorista no pot escapar de la justícia". Va comparar l'eliminació de Sinwar amb l'operació que va portar a la mort d'Ossama Bin Laden el 2011, suggerint que representa un alleujament per a Israel i una ocasió de reflexió per als Estats Units. A més, va assegurar que Hamàs ha perdut la capacitat d'executar atacs similars al del 7 d'octubre.

Després de l'anunci, Biden es va comunicar amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per felicitar-lo per l'operació i discutir el possible alliberament d'ostatges mantinguts per Hamàs. Segons Biden, s'obre una "oportunitat" per a un futur sense la presència de Hamàs a Gaza, cosa que podria facilitar un acord polític que beneficiï israelians i palestins. Sinwar, a qui va descriure com un obstacle per a la pau, ja no està en posició de bloquejar aquest procés.

La vicepresidenta Kamala Harris també s'hi va pronunciar, afirmant que "s'ha fet justícia" i recordant el paper de Sinwar en la mort de "milers de persones innocents", inclosos nord-americans. Per part seva, el secretari d'Estat Antony Blinken ha subratllat que Sinwar havia rebutjat múltiples intents d'assolir la pau i el va qualificar com "un terrorista cruel" responsable de la massacre de jueus més gran des de l'Holocaust.

En una roda de premsa, el portaveu del Departament d'Estat, Matthew Miller, va expressar la seva esperança que el proper líder de Hamàs aprengui del patiment causat durant l'últim any i triï un camí diferent per representar els palestins. La mort de Sinwar es presenta, per tant, com un punt d'inflexió en el conflicte, amb Biden i altres funcionaris nord-americans veient una oportunitat per a un canvi significatiu a la regió.