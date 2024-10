Mitja Cuba es queda sense llum i el règim suspèn classes a tots els nivells educatius

El règim cubà ha anunciat la suspensió de classes a tots els nivells educatius de l'illa a causa de la greu crisi energètica que enfronta el país, amb apagades de més de 10 hores a la majoria de les províncies. Aquesta decisió va ser comunicada pel periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso a través del seu perfil de Facebook, on va indicar que les classes se suspendran aquest divendres i que el curs reiniciarà dilluns que ve.

El Ministeri d'Educació també es va pronunciar sobre això a la xarxa social X (anteriorment Twitter), encara que esmentant les pluges a l'occident del país com una de les raons. Tot i això, la crisi energètica ha estat el principal factor que ha portat a aquesta decisió.

El Primer Ministre Manuel Marrero va fer una crida a la població a realitzar una “ desconnexió general de centres de treball prescindibles ” ia fomentar el teletreball per reduir el consum energètic. "S'ha decidit protegir el sector residencial amb l'electricitat i per això al sector estatal només funcionaran els centres indispensables", va afegir Alonso.

En una intervenció recent, el president designat de Cuba, Miguel Díaz-Canel, va anunciar que el Primer Ministre oferiria més detalls sobre la "situació d'emergència energètica" del país en un programa de televisió. Díaz-Canel va atribuir la crisi a la “ guerra econòmica i persecució financera” dels Estats Units, cosa que ha dificultat la importació de combustible i altres recursos essencials.

Tot i això, el periodista i activista José Raúl Gallego, des de Mèxic, va qüestionar les afirmacions de Díaz-Canel, argumentant que les excuses del règim no són creïbles. "El petroli l'importen de països aliats i es van robar el crèdit rus per a les termoelèctriques. La guerra econòmica és la del PCC al poble de Cuba", va comentar a la xarxa social.

Aquesta no és la primera vegada que el règim cubà es veu obligat a ajustar el cronograma educatiu per les apagades. El maig d'aquest any, es va anunciar que els horaris de classes es modificarien a causa d'interrupcions elèctriques que superaven les 12 hores. A més, l'octubre del 2023, diversos centres educatius, inclosa la Universitat Central de Las Villas, van suspendre les classes presencials per la greu crisi energètica que afecta l'illa.