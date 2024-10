Informen que un dron llançat des del Líban ha impactat a prop de la residència de Netanyahu | Europa Press

Un incident recent a Cesarea, Israel, ha posat novament al centre de l'atenció la fràgil situació de seguretat a la regió. Un dron, suposadament llançat des del Líban, va impactar una estructura propera a la residència privada del primer ministre israelià, Benjamí Netanyahu. El mandatari i la seva dona no eren a l'habitatge en aquell moment, i no hi va haver víctimes.

L?atac amb dron no és un fet aïllat. Al nord d'Israel, Hezbol·lah ha intensificat els seus atacs, llançant coets cap a les ciutats de Haifa i Safed, en resposta al que considera "agressions" israelianes. La situació va deixar almenys una víctima mortal a la ciutat d'Acre, on un home de 50 anys va perdre la vida després de ser aconseguit per les restes d'un coet. Les sirenes d'alerta es van activar a diverses localitats del nord d'Israel i van generar temor entre la població.

Mentre els enfrontaments s'intensifiquen, la comunitat internacional ha començat a proposar accions per intentar estabilitzar la regió. Josep Borrell, cap de la diplomàcia europea, ha suggerit reforçar el mandat de la Força Provisional de les Nacions Unides al Líban (FPNUL). Actualment, la missió de l'ONU no té la capacitat d'intervenir en els enfrontaments entre Hezbollah i Israel, però una ampliació del mandat podria millorar la situació. Tot i això, aquesta modificació requeriria l'aprovació del Consell de Seguretat de l'ONU, cosa que no està garantida a causa de les complexitats polítiques de la regió.

Turquia també ha expressat la preocupació per l'escalament de la violència. El ministre d'exteriors turc, Hakan Fidan, va advertir que les accions d'Israel han obligat l'Iran a prendre mesures "legítimes" i que hi ha un risc real que el conflicte s'estengui a tota la regió. Aquest comentari reflecteix la implicació creixent d'actors internacionals, cosa que podria agreujar encara més la situació.

D'altra banda, les forces israelianes han respost amb diversos atacs al Líban, incloent un bombardeig a un cotxe a Jounieh, al nord de Beirut, que va deixar dos morts. Un altre atac a l'est del país va acabar amb la vida de quatre persones, entre les quals hi ha l'alcalde d'un llogaret. Aquests atacs segueixen la mateixa línia d'altres ofensives israelianes recents, com la que va matar un altre alcalde i part del seu consell a Nabatiyeh dies abans.