Cuba, a les fosques: el govern de l'illa confirma una tercera apagada elèctrica

La situació a la illa és molt delicada. Foto: Europa Press

El Ministeri d'Energia i Mines de Cuba va confirmar, diumenge passat 20 d'octubre, sobre una nova apagada al sistema energètic, la tercera en una setmana, coincidint amb l'arribada de l'huracà Óscar a l'est de l'illa.

"Fa pocs minuts va passar una altra desconnexió del Sistema Elèctric Nacional (SEN). Immediatament va començar el treball de restabliment", va assenyalar el ministeri en un breu comunicat publicat al seu perfil de la xarxa social X.

Hores abans, les autoritats cubanes havien comunicat que gairebé la meitat de la població ja havia recuperat el servei elèctric després de l'apagada general que afecta l'illa des de divendres. Tot i això, la resta del país seguia sense subministrament, malgrat diversos intents fallits de reconnexió durant dissabte. A primeres hores del dia, es va produir una nova caiguda del sistema.

L'apagada es va originar poc abans del migdia de divendres a causa de la parada de la central termoelèctrica Antonio Guiteras, a Matanzas, una de les més grans del país. Les autoritats van cancel·lar les classes i la majoria de les activitats econòmiques, permetent que les empreses operin només amb personal essencial.

La situació, a més, podria empitjorar les pròximes hores a causa de l'arribada de l'huracà Óscar, que va tocar terra a la ciutat de Baracoa (est) a les 18.30 hora local (00.30 hora peninsular espanyola), amb vents superiors a 110 km/h segons el Centre de Pronòstics de l'Institut de Meteorologia de Cuba.

Un sistema vetust

La xarxa elèctrica a Cuba opera en 110/220V amb una freqüència de 60 Hz, sent comú trobar ambdues tensions a les instal·lacions residencials i comercials. El subministrament elèctric en algunes zones pot ser irregular, per la qual cosa s'utilitzen equips de suport com a generadors o sistemes d'energia alternativa (per exemple, panells solars).

Tot i això, en els últims temps s'han alçat veus que clamen que el sistema elèctric està vell, mancat de manteniment i que és incapaç de sostenir la demanda energètica actual.