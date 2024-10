Donald Trump "deixa" la política per anar a treballar a un McDonald's: un dard cap a Kamala Harris

L'esdeveniment va atreure una multitud de seguidors de Trump. Foto: EuropaPress, CanvaPro d'Àfrica images

L'expresident dels Estats Units i actual candidat presidencial, Donald Trump, ha estat vist aquests últims dies a la cuina i al 'McAuto' d'un McDonald's a Filadèlfia. Trump es va posar un davantal per treballar al restaurant de menjar ràpid, aprofitant per burlar-se del seu rival demòcrata, Kamala Harris.

Durant la seva visita al McDonald's de Feasterville-Trevose, al comtat de Bucks, Trump va comentar amb humor: “He volgut fer això tota la meva vida. Ara buscaré una feina a McDonald's”. Aquestes paraules van fer referència als comentaris recents de Harris, que va afirmar que va treballar en un McDonald's durant els anys d'universitat a Washington, per finançar els estudis. Trump, no obstant, ha qüestionat la veracitat d'aquestes declaracions, suggerint que Harris "va mentir" sobre la seva experiència laboral a la cadena de menjar ràpid.

La campanya de Harris ha fet servir aquesta part de la seva història personal per connectar amb votants de classe mitjana, destacant el seu esforç i treball durant la universitat. En canvi, Trump sembla haver utilitzat la declaració de Harris com una oportunitat per ridiculitzar-la, afirmant en to de broma que ell mateix sempre havia volgut treballar a McDonald's.

Ell mateix es va encarregar de publicar un vídeo a les seves xarxes socials per mostrar als seus seguidors com havia anat el seu torn a la cadena de menjar ràpid més famosa de la història:

Dins del restaurant, Trump va interactuar amb els empleats i els va llançar algunes bromes. “És una bona feina, no? Tens un bon amo?”, va preguntar l'expresident, rient en afegir: “Aneu amb compte, hi és”. El propietari de la franquícia, Derek Giacomantonio, va ser elogiat pels seus empleats, mentre que Giacomantonio, en un comunicat col·locat a l'entrada del restaurant, va declarar que, encara que no eren una organització política, estaven "orgullosos d'obrir les portes a tothom".

L'esdeveniment va atreure una multitud de seguidors de Trump, que es van alinear als carrers hores abans de la seva aparició. Pennsilvània, un dels estats clau per a les eleccions presidencials del 2024, continua sent un camp de batalla crucial, amb Trump i Harris competint intensament pels votants indecisos a poques setmanes dels comicis.