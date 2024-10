Por al Regne Unit després que atraqui a prop un vaixell rus amb 20.000 tones d'explosius

El vaixell havia estat rebutjat a diversos ports europeus a causa de preocupacions de seguretat. Foto: CanvaPro d'Uigo Design i teeraphonphooma

El Regne Unit està en alerta després que un vaixell de càrrega rus avariat, carregat amb 20.000 tones de nitrat d'amoni, hagi atracat al port de Great Yarmouth, a Norfolk, després de passar setmanes fondejat davant de la costa de Kent. Anomenat "la bomba flotant" a causa del risc de la seva càrrega, el vaixell, denominat Ruby , transporta una quantitat d'explosius set vegades més gran a la que va devastar Beirut el 2020, causant així un gran temor entre els habitants locals.

El vaixell, que havia estat rebutjat en diversos ports europeus a causa de preocupacions de seguretat, estava prèviament ancorat prop de Margate, Kent. Després de rebre autorització per atracar a Great Yarmouth, el Ruby ha estat col·locat a prop d'àrees residencials, escoles i espais recreatius, generant inquietud entre els residents, que temen un incident similar al de l'explosió d'una bomba de la Segona Guerra Mundial ocorreguda a la zona l'any passat.

El Ruby havia sortit de Kandalaksha (Rússia), a l'agost, però va patir danys a la seva hèlix i casc que li van impedir completar la travessia a l'Àfrica. Durant el seu intent de reparació a Noruega, la preocupació local va fer que fos expulsat, i es va veure obligat a esperar en aigües del Canal de la Manxa fins que el port britànic va oferir un amarratge sota estrictes mesures de seguretat.

El nitrat d'amoni, emprat comunament com a fertilitzant, és segur si s'emmagatzema correctament; no obstant això, es pot tornar explosiu sota condicions de confinament i exposició a la calor. Mentre l'empresa gestiona la transferència de càrrega a un altre vaixell, el tema continua sent objecte d'atenció local i internacional.