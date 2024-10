Tretze homes violen en grup una jove com a càstig per tenir una relació fora de la tribu

Crim Índia - Canva Pro

Una noia de 20 anys va ser violada a Índia per 13 homes com a càstig per la seva relació amb un noi d'una altra comunitat tribal.

L'ordre d'aquest càstig la va donar el cap d'un poble de Bengala Occidental. La policia va detenir els implicats i també la persona que va ordenar la violació en grup de la nena.

"La relació entre els joves es va allargar durant cinc anys. Quan dilluns el noi va visitar la casa de la noia per demanar-li la mà, els habitants del poble el van veure i van organitzar un judici. Durant el judici, els joves van romandre asseguts amb les mans lligades", va explicar el cap de policia de Birbhum a la BBC.

Segons la policia, el cap del poble de la noia va multar la parella amb 25 rupies pel delicte d'"enamorar-se". El noi va pagar, mentre que la família de la noia no va poder pagar, per la qual cosa es va ordenar la violació.

La família de la nena, que és greu a l'hospital, va denunciar l'incident aquest dimecres, informa el mitjà local Telegrafi.

El 2010, els ancians del llogaret de Birbhum van ordenar a tres dones que es despullessin i caminessin completament nues davant d'una gran multitud de persones com a càstig per les seves relacions amb homes d'altres comunitats.