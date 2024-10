Grups de premsa veneçolans exigeixen saber on és Nelin Escalante, un periodista desaparegut

Escalante porta en parador desconegut uns dies. Foto: Pexels / Canva Pro

Defensors de la premsa a Veneçuela van informar diumenge que un veterà periodista veneçolà, Nelin Escalante, està desaparegut des de divendres, després d'haver estat presumptament detingut per autoritats governamentals a la capital.

El Col·legi Nacional de Periodistes (CNP) de Veneçuela va denunciar a les seves xarxes socials que Escalante fa 48 hores que està desaparegut i va exigir el seu alliberament immediat. Segons el CNP, va ser "portat" divendres a la tarda per agents de la Direcció General de Contraintel·ligència Militar (DGCIM), un organisme d'intel·ligència assenyalat per les Nacions Unides per la seva participació en detencions arbitràries i tortures.

És tal la preocupació que hi ha pel seu estat que, fins i tot, el CNP ha exigit una prova de vida de Nelin Escalante, ja que no saben fins i tot si podrien haver-lo matat.

El Sindicat Nacional de Treballadors de la Premsa (SNTP) també va manifestar la seva preocupació, assenyalant que Escalante va tenir el seu darrer contacte amb familiars divendres i que col·legues van reportar la seva detenció, encara que sense especificar el moment exacte.

Escalante, un periodista independent, havia publicat recentment a xarxes socials vídeos comentant el preu del dòlar a Veneçuela. El govern veneçolà no ha respost a les sol·licituds de Reuters sobre el cas.