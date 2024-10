Indonèsia planta de cara a Apple: prohibeix la venda i l'ús de l'Iphone 16

Iphone - Canva Pro - EP

Indonèsia ha prohibit oficialment la venda i ús de l'iPhone 16 d'Apple i altres llançaments recents, inclòs l'Apple Watch Series 10, després que el gegant tecnològic no complís amb els seus compromisos d'inversió prèviament acordats al país, segons informes de The Economic Times i 9to5Mac.

Aquesta restricció, anunciada a principis d'aquesta setmana, afecta no només les vendes futures sinó que també s'estén a les unitats que ja estan en ús, cosa que planteja potencials desafiaments tant per als locals com per als turistes.

Com es va produir aquesta prohibició?

La prohibició és perquè Apple no ha complert els 100 milions d'euros (1,71 bilions de rupies) d'inversió que havia promès a Indonèsia, segons explica un informe de The Economic Times. Com a part del requisit del país perquè les empreses estrangeres compleixin una quota de contingut local del 40%, Apple es va comprometre a establir instal·lacions de recerca i desenvolupament conegudes com a "acadèmies Apple". Tot i això, el Ministeri d'Indústria ha informat que Apple havia invertit fins ara només 87 milions d'euros (1,48 bilions de rupies), fet que suposa 13 milions menys del que havia promès, segons l'informe de la plataforma de notícies centrada en Apple 9to5Mac.

En resposta a la manca d'inversió, el Ministeri d'Indústria d'Indonèsia ha retingut les certificacions IMEI (Identitat Internacional d'Equip Mòbil) necessàries per al funcionament legal dels dispositius al país. Sense certificació, els models d'iPhone 16 es consideren no autoritzats, i el Ministre d'Indústria Gumiwang Kartasasmita ha demanat al públic que informi sobre qualsevol dispositiu que estigui funcionant al país, afirma a més l'informe de 9to5Mac.

Encara que Apple encara no ha abordat públicament la prohibició, la seva resolució és fonamental, ja que Indonèsia representa un mercat de consum valuós al sud-est asiàtic. La comunitat tecnològica està seguint de prop la resposta d'Apple, ateses les conseqüències d'equilibrar el compliment normatiu amb l'accés al mercat local.