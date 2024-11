Donald Trump, desfermat, es presenta com "el protector de les dones"

Donald Trump, en una imatge recent. Foto: Europa Press / Canva Pro

A la recta final de la campanya per a les eleccions presidencials dels Estats Units, els candidats Kamala Harris, demòcrata, i Donald Trump, republicà, estan intensificant els seus esforços a Wisconsin , un estat clau per decidir el resultat el proper 5 de novembre. Harris s'ha dirigit al vot jove a la Universitat de Wisconsin, a Madison, apel·lant a temes rellevants per a aquesta generació, com ara la protecció ambiental, el control d'armes i els drets reproductius.

La candidata demòcrata va expressar la seva admiració per la joventut en afirmar que els estudiants lideren la lluita pel canvi climàtic i la justícia social. “Per vosaltres, això no és una qüestió política; és una experiència viscuda”, va subratllar Harris. A més, va reconèixer el valor dels joves en assenyalar com van créixer sota simulacres de tirotejos a les seves escoles i ara lluiten per la seguretat escolar i la llibertat, en un context on els drets reproductius i la llibertat personal enfronten desafiaments.

El vot jove podria ser decisiu a Wisconsin, un estat que, juntament amb Michigan i Pennsilvània, forma part del conegut "mur blau". Aquest conjunt d'estats històricament demòcrates ha estat essencial per evitar triomfs republicans, però els darrers anys han mostrat una tendència volàtil, crucial en les aspiracions dels dos candidats. Wisconsin aporta deu vots electorals que, en un escenari polaritzat, podrien inclinar la balança a favor de qualsevol partit.

Mentrestant, Donald Trump, en un míting a Green Bay, ha continuat presentant-se com el “protector” de les dones, una imatge que ha impulsat a la seva campanya . L'exmandatari argumenta que el seu objectiu és protegir les dones d'amenaces externes, com ara la immigració il·legal i els míssils d'altres països. Trump va explicar que, encara que els seus assessors li van aconsellar no insistir en aquest missatge, considera que el seu rol de protector és crucial, independentment que algunes dones ho trobin inadequat.

Els dos candidats estan ajustant les seves estratègies a Wisconsin per captar el vot de sectors específics i crucials: Harris aposta pel compromís dels joves en temes progressistes, mentre que Trump reforça la imatge de defensor de la seguretat nacional i la protecció de les dones. Aquests enfocaments reflecteixen el contrast a les campanyes i la importància de connectar amb votants clau en un estat que podria decidir el rumb de l'elecció.