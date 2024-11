La muntanya Fuji trenca un rècord de fa més de 100 anys: no s'augura res de bo

La muntanya Fuji està sense neu. Foto: CanvaPro de Bruna Saraiva i Leung Cho Pan

La muntanya Fuji , un dels símbols més icònics del Japó , encara roman sense la seva característica capa de neu, una cosa inusual en aquesta època de l'any. En general, les primeres nevades cobreixen els vessants al voltant del 2 d'octubre; tot i això, aquest any la neu s'ha endarrerit més que mai des que van començar els registres el 1894. Yutaka Katsuta, meteoròleg japonès, atribueix aquest fenomen a les temperatures excepcionalment altes que van persistir durant l'estiu i la tardor, dificultant el descens de l'aire fred necessari per a la formació de neu.

Aquest retard històric, que ha superat el rècord anterior del 26 d'octubre, podria estar vinculat al canvi climàtic , ja que el Japó ha registrat dos estius consecutius amb temperatures inusualment altes. Tot i aquesta demora, l'Associació Meteorològica del Japó preveu que la neu cobreixi finalment la cimera del Fuji al voltant del 7 de novembre, després de les pluges de principis de mes.

Més enllà de la seva fama com un símbol cultural, la muntanya Fuji és una destinació popular per al senderisme, amb més de 220.000 persones que escalen la muntanya anualment, moltes per admirar l'alba des del cim. Tot i això, l'augment del turisme en els darrers anys ha generat preocupacions sobre el seu impacte ambiental, fet que va portar a la implementació d'una tarifa d'entrada i un límit diari de visitants per protegir l'entorn.

El Fuji, el perfil simètric del qual ha estat plasmat en nombroses obres d'art, es cobreix de neu gran part de l'any, excepte a l'estiu, quan les condicions permeten l'ascens. L'absència de neu als seus vessants aquesta tardor posa en relleu els efectes de les temperatures extremes, fent que molts es preguntin sobre el futur d'aquesta muntanya icònica en el context del canvi climàtic.