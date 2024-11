Israel bombardeja un hospital a Gaza i s'incendia el magatzem de medicines

31 d'octubre del 2024, Territoris Palestins, Gaza: Un jove parent de les persones assassinades en els atacs israelians a Gaza plora mentre els cossos són traslladats a l'Hospital Baptista Al-Ahli - EP

L'Exèrcit d'Israel ha executat aquest dijous un nou atac contra l'Hospital Kamal Aduan, situat al nord de la Franja de Gaza, cosa que ha provocat un nombre indeterminat de ferits i un incendi al magatzem amb els medicaments que queden disponibles al centre, objectiu la setmana passada d'un assalt per part de les tropes israelianes.

El Ministeri de Sanitat gazatí, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), ha indicat que Israel ha atacat la tercera planta de l'hospital, situat a Beit Lahia, cosa que ha provocat "l'incendi del magatzem de medicines i subministraments lliurats fa cinc anys" dies per l'Organització Mundial de la Salut (OMS)".

"Les forces d'ocupació israeliana han bombardejat la planta de dessalinització per al departament de diàlisi, el departament d'enginyeria i manteniment i dipòsits d'aigua dins de l'Hospital KamalAduan", ha denunciat mitjançant un comunicat publicat al compte a Telegram.

Així, ha criticat "els repetits atacs per part de les forces d'ocupació" contra el centre i ha reclamat a "tots els organismes internacionals, agència de les Nacions Unides i organitzacions que protegeixin els hospitals i el personal mèdic davant la brutalitat de l'ocupació i els seus crims contra les institucions i el personal a la Franja de Gaza".

Fonts mèdiques citades per l'agència palestina de notícies WAFA han confirmat que els subministraments mèdics ubicats a la planta esmentada van ser lliurats fa cinc dies per l'OMS i han afegit que l'atac ha provocat la suspensió de les operacions quirúrgiques a l'hospital.

Per part seva, Hamàs ha denunciat que "el bombardeig criminal dels sionistes" ha deixat "màrtirs i ferits" entre els pacients, abans d'incidir que "es tracta d'un crim de guerra per part de l'Exèrcit feixista d'ocupació", segons ha informat el diari palestí 'Filastin', vinculat al grup islamista.

Així, ha manifestat que l'atac "té lloc en el context d'una guerra d'extermini contra el resilient poble (palestí) al nord de la Franja de Gaza", en referència a la intensificació de l'ofensiva en aquesta zona de l'enclavament durant les darreres tres setmanes, que deixa centenars de morts i milers de nous desplaçats.

"Les massacres a Beit Lahia, densament poblada per desplaçats, i la intensificació dels atacs aeris i amb artilleria contra la zona, on tot el necessari per a la vida, inclosos hospitals, ambulàncies i equips de Protecció Civil, estan fora de servei , confirmen que l'ocupació sionista porta a terme una neteja ètnica davant dels ulls de tot el món", ha sostingut.

Per això, Hamàs ha condemnat "el continuat silenci internacional davant el brutal genocidi comès per l'Exèrcit feixista d'ocupació" i ha afegit que "aquests crims i el siolenci al seu voltant quedaran com una vergonyosa taca al front de la comunitat internacional, que s'ha rendit davant de la criminal Administració nord-americana".

Detenció d'un cirurgià de MSF

Les autoritats de la Franja de Gaza ja van fer dilluns una crida a la comunitat perquè enviï cirurgians a l'enclavament davant "l'arrest i deportació" de la pràctica totalitat del personal mèdic a l'Hospital Kamal Aduan després de l'assalt perpetrat la setmana passada per les tropes israelianes.

En aquest context, Metges Sense Fronteres (MSF) ha denunciat aquest mateix dimecres que Mohammad Obeid, un cirurgià ortopèdic de l'organització no governamental, figura entre els detinguts durant l'operació militar executada el 26 d'octubre a les instal·lacions, motiu pel qual mostrat la vostra "extrema alarma".

MSF ha destacat a través d'un comunicat que Obeid, amb qui va tenir contacte per última vegada durant la tarda del 25 d'octubre, "ha treballat incansablement des del començament de la guerra, brindant el seu suport com a metge a múltiples hospitals de la Franja de Gaza" i ha exalçat que "la seva tasca ha salvat innombrables vides".

En aquest sentit, ha detallat que el cirurgià "estava refugiat i oferint el seu suport com a cirurgià a l'Hospital Kamal Aduan quan aquest va ser assetjat per les forces israelianes". "MSF ha sol·licitat oficialment

informació a les autoritats israelianes sobre l'estat de detenció del doctor Obeid, el seu parador actual i qualsevol informació relativa al seu benestar físic i mental”, ha destacat.

L'organització no governamental ha demanat a més a les autoritats israelianes que garanteixin la seguretat i la protecció del cirurgià i de "tot el personal mèdic de Gaza", que "treballa en condicions impossibles i fa front a una violència atroç mentre intenta prestar assistència".

L'ofensiva d'Israel contra Gaza va ser llançada després dels atacs executats el 7 d'octubre del 2023 contra Israel, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons les autoritats israelianes. Des de llavors han mort més de 43.100 palestins, tal com han indicat les autoritats gazatíes, als quals se sumen més de 750 palestins morts a mans de les forces de seguretat israelianes i en atacs perpetrats per colons a Cisjordània i Jerusalem Est des d'aquella data .