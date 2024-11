Es compleixen 50 anys de la tragèdia del club Time Go-Go a Corea del Sud: quan van morir 78 persones per un incendi

Fa 50 anys de la tragèdia del club Time Go-Go a Corea del Sud: quan van morir 78 persones per un incendi | Europa Press

Avui, 2 de novembre, fa 50 anys de la tragèdia al club Time Go-Go de Busan, Corea del Sud, un sinistre que va deixar una profunda empremta al país. La nit del 2 de novembre del 1974, un devastador incendi es va desfermar en aquest popular club nocturn, ubicat al setè pis d'un edifici comercial abarrotat de clients.

La manca de sortides d'emergència i l'ús de materials altament inflamables a la decoració del lloc van agreujar la situació. En qüestió de minuts, el fum i les flames van bloquejar l'única escala d'evacuació i van deixar atrapades les persones a l'interior. En un intent desesperat per salvar la vida, alguns dels assistents es van veure obligats a llançar-se des del setè pis. Aquest intent desesperat va cobrar encara més vides, elevant el total a 78 morts i desenes de ferits.

La tragèdia va evidenciar greus negligències i omissions per part dels propietaris del club i de les autoritats locals, que no havien assegurat el compliment de les normatives mínimes de seguretat. Durant el judici, es va demostrar que l'edifici no tenia sortides d'emergència i un sistema adequat d'alarmes i control d'incendis.

Els responsables del club, incloent-hi el propietari, van ser processats i van rebre condemnes per negligència, cosa que va generar una onada d'indignació i dolor a la població sud-coreana. L?impacte de la tragèdia també va evidenciar la necessitat urgent de revisar la legislació sobre seguretat en establiments d?entreteniment i l?aplicació de sancions més severes per evitar nous desastres.

A partir d'aquesta tragèdia, Corea del Sud va emprendre una reforma exhaustiva de les normes de seguretat en edificis i locals públics. Les noves lleis van exigir la instal·lació de sortides d'emergència accessibles i sistemes de control d'incendis a tots els establiments concorreguts, així com inspeccions regulars per garantir-ne el compliment.