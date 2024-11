Quan se sabrà el resultat de les eleccions als Estats Units? Totes les claus

Muntatge fet a partir de fotos d'Europa Press

Uns 240 milions de persones tenen dret a vot als Estats Units el proper dimarts 5 de novembre, en què a més de decidir el futur President, es renovarà la Cambra de Representants en la seva totalitat i una tercera part del Senat.

Totes les mirades tornen a estar posades al país, els ciutadans del qual estan cridats a triar si volen que el magnat Donald Trump torni a la Casa Blanca quatre anys després o prefereixen, en canvi, que l'actual vicepresidenta, Kamala Harris, continuï amb el llegat deixat per Joe Biden , obligat a renunciar a la seva candidatura en plena campanya.

El nom del futur president es coneixerà en principi durant la mateixa nit electoral, a mesura que vagin tancant els col·legis dels diferents estats i es publiquen les projeccions dels mitjans, o l'endemà.

L'agència Associated Press publicarà els resultats d'enquestes realitzades als votants registrats els dies previs al tancament de les urnes, mentre que CNN, NBC, ABC i CBS ho faran en el marc del National Election Pool, un consorci d'empreses de notícies format el 2003 per proporcionar projeccions de resultats de les eleccions.

Les cadenes d'aquest grup les realitzaran a partir de l'empresa enquestadora Edison Research, les dades de la qual, segons asseguren al portal, procedeixen dels llocs de votació de tot el país (enquestes a peu d'urna), als espais de votació anticipada i multimodals (per telèfon i per internet) a votants per correu.

Aquestes projeccions no seran el resultat oficial, ja que en cada estat continuarà el recompte del vot popular durant els dies següents. La decisió final no es coneixerà fins a mitjans de desembre, quan es reuneixin els electors de cada estat. El sistema estableix que el vencedor en un estat s'emporta tots els vots electorals en joc per al Col·legi, llevat dels casos de Nebraska i Maine que funciona un sistema proporcional.

El resultat final ho anunciarà la presidenta del Senat i vicepresidenta del país, Kamala Harris, en una sessió conjunta del Congrés el proper 6 de gener.