Trump o Harris? El Nostradamus de les eleccions dels EUA prediu qui serà el pròxim president

A només dies de les eleccions nord-americanes, el cèlebre historiador Allan Lichtman, conegut com el Nostradamus de les presidencials, ha reafirmat la seva predicció: Kamala Harris vencerà Donald Trump. Lichtman, que ha encertat en nou de les últimes deu eleccions, es basa en el seu model de 13 claus, un sistema que no utilitza enquestes sinó esdeveniments clau en l'exercici del partit al poder.

“Les claus no han canviat”, va assegurar l'historiador en un vídeo recent de YouTube, on va mantenir la seva predicció a favor de Harris. Aquest pronòstic arriba enmig d'una onada d'ansietat electoral sense precedents als Estats Units, amb figures com Beyoncé i Taylor Swift recolzant Harris, mentre que Trump compta amb el suport de Buzz Aldrin i Mel Gibson, entre d'altres.

El model de Lichtman s'ha mantingut immutable fins i tot després del debat Harris-Trump i contradiu les darreres anàlisis de figures com Nate Silver, de FiveThirtyEight, i l'economista Christophe Barraud, que s'inclinen per una victòria republicana. Tot i això, Lichtman sosté que el seu sistema, provat durant 42 anys, li genera confiança en una elecció que descriu com a “crucial” per al futur de la democràcia nord-americana.