Trump i Harris empaten a Dixville Notch, la primera localitat que ha votat als Estats Units

Donald Trump i Kamala Harris - EP

La vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, i l'exmandatari Donald Trump han iniciat la seva carrera cap a la Casa Blanca amb un empat a la localitat de Dixville Notch, situada a l'estat de New Hampshire i que des dels anys seixanta és el primer a votar en qualsevol procés electoral al país nord-americà.

Segons les informacions recollides per la cadena de televisió CNN, els dos aspirants a la Presidència dels Estats Units han demanat tres vots a les urnes, instal·lades en un hotel després de l'obertura a mitjanit (hora local) del col·legi electoral establert a aquest efecte.

Les Otten, una de les votants, ha dit que la publicació d'aquests resultats suposa “una lliçó cívica per al país”. "Si podem ajudar que la gent entengui que votar és part important dels seus drets com a ciutadans nord-americans, potser és la clau del que fem", ha explicat.

Durant les últimes dues eleccions, els candidats demòcrates van aconseguir la victòria a Dixville Notch, on Joe Biden va aconseguir els cinc vots dipositats. Per la seva banda, Hillary Clinton va aconseguir el 2016 quatre dels set vots emesos, amb dos per a Trump i un per al candidat llibertari Gary Johnson.

D'altra banda, durant les darreres primàries del Partit Republicà, la victòria va ser per a Nikki Haley, que va aconseguir els sis vots dels residents a la ciutat. Tot i això, Haley va haver d'apartar-se de la carrera a la Casa Blanca davant l'aclaparadora majoria de suports amb què comptava Trump.