Pugen a deu els morts per l'erupció del volcà Lewotobi a Indonèsia

NUSA TENGGARA ORIENTAL, gener. 17 de gener de 2024 -- Aquesta fotografia proporcionada pel Centre de Vulcanologia i Mitigació de Riscos Geològics (PVMBG) d'Indonèsia mostra el volcà Lewotobi Laki-Laki llançant material volcànic i fum vist

Almenys deu persones han mort aquest dilluns per l'erupció del volcà Lewotobi, situat a l'illa de Flores, al sud d'Indonèsia, on les autoritats ja han decretat el nivell quatre d'alerta a la zona.

L'Agència Nacional de Mitigació de Desastres (BNPB) ha indicat en un comunicat que les operacions de cerca i rescat continuen a la zona més afectada per garantir que "totes les víctimes són evacuades". Així, s'han engegat diverses operacions per facilitar el lliurament d'ajut i s'han disposat refugis per a unes 10.000 persones.

De les deu víctimes mortals, només el cos d'una roman encara sepultada atesa la impossibilitat d'arribar a la zona. De moment, les autoritats es troben fent un recompte exhaustiu de la quantitat de persones que han hagut de ser evacuades.

La BNPB ha indicat que s'han registrat danys significatius a desenes d'habitatges situats en un radi de set quilòmetres al voltant de la muntanya, on també ha caigut una gran quantitat de cendra procedent del cràter.

L'erupció, que ha començat diumenge a la nit a dilluns, ha provocat pànic entre els habitants dels pobles propers, que han fugit de casa seva quan s'ha decretat la primera alerta. Les autoritats han declarat l'estat d'emergència fins al 31 de desembre a les zones afectades.

Indonèsia, situada a l'Anell de Foc del Pacífic, ha registrat diverses erupcions els últims mesos, com la del volcà Merapi o el d'Ibu. El país compta amb un total de 127 volcans actius. A l'erupció del 2010 del volcà Merapi van morir 60 persones.