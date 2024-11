Trump diu que està "segur" que guanyarà i assegura que les eleccions "ni tan sols estaran renyides"

Donald Trump - EP

En declaracions a la premsa després d'emetre el seu vot, l'expresident Donald Trump ha dit que està "molt confiat" que guanyarà les eleccions i que "ni tan sols estarà renyit", i alhora ha expressat la seva frustració pel temps que pot portar anunciar els resultats, segons recull CNN .

“Em sento molt confiat”, ha dit Trump. "He sentit que ens està anant molt bé a tot arreu", ha afegit, incidint que aquesta va ser la "millor" de les tres campanyes que va realitzar.

"Ni tan sols s'hi acostarà", ha dit Trump. Tot i això, creu que "certificar-ho portarà molt de temps".

Trump va continuar queixant-se de com trigaria molt a comptabilitzar-se els resultats, ja que "van gastar tots aquests diners en màquines", i va citar les eleccions franceses com a exemple d'una elecció ràpida.

Trump ha utilitzat repetidament el llarg temps d'espera per al recompte dels vots per correu com una forma de sembrar dubtes sobre la integritat de l'elecció.

El 2020, Trump va qualificar el vot per correu de "perillós" i "corrupte". Va sentenciar que conduiria a un "frau electoral massiu" ia una elecció "arreglada" el 2020.

Ara, enmig d'unes eleccions disputades contra la vicepresidenta Kamala Harris, la campanya de Trump està promovent activament la votació anticipada en persona i per correu, tot i que l'expresident va prometre eliminar algun dia aquestes pràctiques tan comunes. En un vídeo publicat al juny a Swamp the Vote USA, un lloc web de recursos electorals finançat pel Comitè Nacional Republicà, va insinuar falsament que es tractava de mètodes de votació insegurs.