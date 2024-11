Qui és Chase Oliver? Coneix el candidat llibertari a les eleccions dels Estats Units

Chase Oliver - Instagram

Si un busca a Google “resultats electorals”, com van fer milions de persones dimarts a la nit, apareixen quatre noms en un quadre a la part superior de la pàgina. Kamala Harris i Donald J. Trump, és clar. Jill Stein, la candidata del Partit Verd que és força coneguda per la seva campanya del 2016. I Chase Oliver, o, com probablement diran molts nord-americans, qui?

Oliver és el candidat del Partit Llibertari a la presidència. Va obtenir la nominació del partit per un estret marge a la seva convenció celebrada al maig, després d'una sèrie de votacions que gairebé no van donar com a resultat cap candidat perquè els delegats estaven molt dividits.

En comparació amb alguns dels candidats que va derrotar, Oliver, que solia ser demòcrata, representa un segment de tendència esquerrana del Partit Llibertari, encara que algunes de les seves posicions són conservadores. Ha dit que es va tornar políticament actiu com a opositor a la guerra de l'Iraq i s'ha descrit a si mateix com a “armat i gai”.

Oliver s'oposa essencialment a totes les restriccions a les armes, vol abolir el Departament d'Educació i dóna suport a una esmena constitucional que exigeixi pressupostos federals equilibrats, posicions molt més properes a les dels republicans que a les dels demòcrates. Però també dóna suport al dret a l'avortament (a nivell estatal), s'oposa a la guerra d'Israel a Gaza i vol legalitzar la marihuana, posicions que s'associen més comunament amb els demòcrates.

El 2022, es va postular per a un escó al Senat de Geòrgia i va rebre al voltant del 2 per cent dels vots, la qual cosa va portar a una segona volta entre el senador Raphael Warnock, demòcrata, i Herschel Walker, republicà. Warnock va guanyar.

El Partit Llibertari és a les paperetes de votació a la majoria dels estats, però Oliver és als sondejos amb un percentatge d'un dígit baix, com és habitual per als candidats de tercers partits. Queda per veure si la seva petita proporció de vots afectarà el resultat de la cursa entre Harris i Trump i, si és així, en quina direcció.