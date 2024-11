Lackawanna, el comtat de 215.000 habitants que serà clau en aquestes eleccions

Palau de justícia del comtat de Lackawanna, Scranton, Pennsilvània, EUA - EP

En una jornada electoral decisiva, els ulls dels Estats Units estan posats a Lackawanna, un petit comtat de Pennsilvània que podria definir el rumb de les eleccions presidencials. Tot i comptar amb només 215.000 habitants, aquest comtat s'ha convertit en un reflex de la batalla nacional entre la demòcrata Kamala Harris i el republicà Donald Trump. Tots dos candidats competeixen intensament per Pennsilvània, un estat clau que atorga 19 vots electorals, essencials en la recerca dels 270 necessaris per assolir la presidència.

Un històric bastió demòcrata en disputa

Històricament, Lackawanna ha estat una fortalesa demòcrata, però en els darrers anys, la demografia i les condicions socials han impulsat un canvi. "És una àrea tradicionalment demòcrata, però que ara mostra signes d'inclinació cap als valors de la base electoral de Trump", assenyala Carlota García Encina, experta en relacions internacionals del Real Instituto Elcano. Aquest canvi és significatiu en un comtat que, tot i que representa menys del 2% de la població de Pennsilvània, podria influir en el resultat estatal.

Un comtat amb el símbol de Biden

La capital de Lackawanna, Scranton, és la ciutat natal de Joe Biden, que encarna per a molts el símbol de la classe treballadora nord-americana. Tot i això, el canvi demogràfic i econòmic a la regió crea un terreny fèrtil per als valors conservadors, cosa que Trump intenta capitalitzar. La història personal de Biden afegeix un matís simbòlic, però no garanteix una lleialtat total cap al partit demòcrata.

Una demografia i economia diferents de la mitjana nord-americana

La població del comtat és 81% blanca no hispana, una proporció considerablement més gran que el 59% de la mitjana nacional. La població envellida i les condicions econòmiques –ingrés familiar un 15% inferior a la mitjana dels EUA, baix valor de l'habitatge i una elevada taxa de pobresa– ressalten el perfil d'una comunitat obrera que, en eleccions recents, ha mostrat simpatia per Trump.

Tendències i prediccions

Segons els últims sondejos, Kamala Harris segueix liderant a Pennsilvània, cosa que podria reflectir-se a Lackawanna. Tot i això, el comtat continua sent un “bastió demòcrata” amb potencial base trumpista, adverteix García Encina. Aquest perfil dual converteix Lackawanna en el centre d'atenció dels estrategs polítics, que busquen captar el vot dels que ja no se senten representats pels seus partits tradicionals.