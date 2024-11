Primers resultats: Trump guanya a Kentucky i Harris a Vermont

5 de novembre de 2024, Dinamarca, Copenhaguen: Els candidats presidencials nord-americans, l'expresident Donald Trump i la vicepresidenta Kamela Harris, posen amb la bandera dels Estats Units a la pantalla d'un telèfon mòbil abans de les eleccions

En una jornada electoral marcada per una alta expectació, els primers resultats projectats per CNN indiquen que l'expresident Donald Trump s'imposarà a Kentucky, mentre que la vicepresidenta Kamala Harris aconseguirà la victòria a Vermont. Aquests resultats inicials representen els primers moviments a la carrera pels 270 vots electorals necessaris per guanyar la presidència dels Estats Units el 2024.

A Kentucky, un estat amb un historial de suport al Partit Republicà, Trump assegura els primers vuit vots electorals. Aquest resultat és coherent amb la tendència que ja es va veure el 2020, quan l?expresident va guanyar l?estat encara que va perdre les eleccions generals davant l?actual president Joe Biden.

Per la seva banda, Harris s'emporta els tres vots electorals de Vermont, un bastió tradicional del Partit Demòcrata al nord-est del país. Vermont també repeteix el seu patró del 2020, quan Biden va guanyar l'estat i l'elecció en conjunt.

Tot i que aquests resultats no sorprenen per seguir les preferències històriques dels dos estats, marquen l'inici d'una jornada decisiva en què els vots dels estats frontissa podrien determinar el proper llogater de la Casa Blanca. A mesura que més resultats es vagin projectant, la competència entre Trump i Harris s'intensifica en la seva lluita per assolir els anhelats 270 vots electorals.