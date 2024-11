A l'inici del recompte electoral dels Estats Units, Donald Trump pren un avantatge inicial sobre Kamala Harris, acumulant 23 compromissaris davant dels 3 de la candidata demòcrata. Les projeccions indiquen que Trump ha assegurat victòries a Virgínia Occidental, amb 4 vots electorals; Kentucky, amb 8; i Indiana, que en suma 11 més al seu total. Per la seva banda, Harris ha guanyat Vermont, fet que li atorga 3 vots electorals.

Fins ara, els resultats segueixen les tendències històriques sense canvis inesperats, ja que tots aquests estats es consideren bastions dels seus partits respectius. No obstant això, la balança definitiva encara depèn dels estats frontissa, els resultats dels quals encara no han estat revelats. Aquests “swing states”, entre ells Pennsilvània, Geòrgia i Michigan, seran decisius perquè qualsevol dels candidats arribi als 270 vots necessaris per assegurar la presidència.

El ritme del recompte continuarà durant les properes hores, mentre els dos equips de campanya centren la seva atenció en aquests estats clau, on el suport de votants indecisos podria ser fonamental en aquesta disputada cap a la Casa Blanca.