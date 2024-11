Donald Trump assegura victòries a Texas, Dakota del Nord, Dakota del Sud i Wyoming

Donald Trump - EP

Al recompte electoral del 2024, Donald Trump continua assegurant victòries clau, amb una projecció de CNN que indica el seu triomf a Texas, Dakota del Nord, Dakota del Sud i Wyoming, consolidant la seva base de suport al país. Aquestes victòries representen un total de 49 vots electorals, que se sumen a la seva carrera cap als 270 necessaris per a la presidència dels Estats Units.

Trump guanya a Texas i assegura 40 vots electorals

Texas, un dels premis més importants en la contesa, amb 40 vots electorals en joc, ha estat projectat per a Trump, mantenint la tradició republicana de l'estat a les eleccions presidencials. El 2020, Trump va guanyar Texas malgrat perdre l'elecció general davant de Joe Biden, i aquesta vegada novament assegura un important suport en aquest bastió.

Dakota del Nord, Dakota del Sud i Wyoming: Trump suma 9 vots electorals més

A més de Texas, CNN projecta que Trump ha guanyat a Dakota del Nord, Dakota del Sud i Wyoming, estats històricament republicans. Cadascú aporta tres vots electorals, sumant un total de nou. A les eleccions del 2020, Trump també va obtenir la victòria en aquests tres estats.

Què signifiquen aquests resultats per al mapa electoral del 2024?

Amb les victòries a Texas i els tres estats de les Dakotes i Wyoming, Trump continua consolidant la seva posició al recompte, amb la mira posada als estats frontissa, que seran determinants per definir si arriba als 270 vots electorals necessaris per guanyar. La campanya de Kamala Harris, per part seva, busca assegurar els estats clau que inclinin la balança cap al Partit Demòcrata.