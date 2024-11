Alerta! Kamala Harris perd a Virgínia: Trump podria emportar-se l'estat que va guanyar Biden el 2020

13 de setembre de 2024, Chicago, Illinois, EUA: La vicepresidenta i candidata demòcrata Kamala Harris és rebuda per una multitud entusiasta en un míting a Wiles-Barre PA el 13 de setembre de 2024 - EP

La contesa electoral del 2024 ha fet un gir inesperat a l'estat de Virgínia, on l'expresident Donald Trump manté un lleuger avantatge sobre Kamala Harris. Amb el 60% del vot escrutat, Trump lidera amb el 49,9% dels vots, mentre que Harris el segueix de prop amb un 48,4%, posant en risc un estat que el 2020 va ser guanyat per Joe Biden i que les enquestes predeien novament com a assegurança per als demòcrates.

Un revés inesperat per als demòcrates

Virginia ha estat un baluard del Partit Demòcrata en els últims cicles presidencials, i les projeccions inicials indicaven que Harris tenia un sòlid avantatge. Tot i això, aquest canvi de tendència planteja un desafiament inesperat per a la seva campanya, ja que perdre Virginia complicaria el seu camí cap als 270 vots electorals necessaris per guanyar la presidència. La sorpresa en aquest estat podria ser un indicatiu d'una competència més gran en els propers estats clau de la nit.

Trump lidera el recompte nacional de compromissaris

L'avantatge de Trump a Virgínia se suma a un ampli avantatge a nivell nacional, amb 154 compromissaris obtinguts davant dels 53 de Harris fins ara. Si Trump aconseguís assegurar Virgínia, no només incrementaria el seu total, sinó que també afebliria considerablement la posició de Harris i podria marcar una tendència adversa per als demòcrates en estats que abans semblaven segurs.

Virginia: el nou estat frontissa al mapa electoral

Aquest canvi a Virgínia transforma l'estat en un nou camp de batalla, amb el potencial d'afectar els resultats finals. La campanya de Kamala Harris s'haurà d'esforçar per tancar aquesta bretxa, ja que qualsevol pèrdua en estats tradicionalment demòcrates podria donar a Trump un avantatge difícil de remuntar a la resta del recompte.