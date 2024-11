Elon Musk es pronuncia sobre la molt possible victòria de Donald Trump: "Joc, set i partit"

30 de maig de 2020, EUA, Cap Canyar: Elon Musk, director executiu de SpaceX, celebra l'exitós llançament d'un coet Falcon 9 - EP

Enmig d'un ambient electoral tens i ple de sorpreses, Elon Musk, el CEO de Tesla i X, ha deixat clar les últimes hores que considera la victòria de Donald Trump com un fet. A través d'un tuit recent, Musk va escriure "Joc, set i partit", una declaració rotunda que sembla reflectir la seva confiança en els resultats de les eleccions del 2024.

Musk, que es troba a Mar-a-Llac seguint el recompte amb Trump, no ha amagat el seu suport al magnat republicà. El seu missatge arriba en un moment en què els resultats de la nit electoral estan fent un gir inesperat, amb Trump avançant Kamala Harris en diversos estats clau.

Reversió a Pennsilvània: Trump pren la davantera

Un dels girs més impactants de la nit ha passat a Pennsilvània, un estat frontissa crucial a les eleccions presidencials. Al començament de la jornada, Kamala Harris portava un avantatge considerable a l'estat, però a mesura que avançava el recompte, Trump va començar a retallar distàncies. Ara, amb el 44,7% dels vots escrutats, Trump se situa per sobre de Harris amb un 49,8% davant del 49,3% de la demòcrata. Aquesta inversió en la tendència electoral posa l'estat al centre de la guerra, i si Harris no aconsegueix revertir aquesta situació, les probabilitats d'una victòria de Trump augmenten significativament.

El color vermell tenyeix Wisconsin: Trump s'avança en un altre estat clau

La sorpresa no es limita a Pennsilvània. A Wisconsin, un altre estat que ha estat tradicionalment competitiu, Trump ha capgirat el recompte i ara lidera Harris. Amb el 47,5% dels vots escrutats, Trump es troba per sobre de Harris amb un 49,7% dels vots, davant del 48,8% de la vicepresidenta. La reversió de la tendència a Wisconsin, un estat crucial per a qualsevol candidat presidencial, afegeix més pes a la idea que Trump podria estar encaminat cap a una victòria.

Elon Musk i el futur de les eleccions del 2024

El suport de Musk a Trump és un reflex de la confiança que molts observadors polítics estan començant a tenir als números de la nit. Si Trump manté el seu avantatge en estats clau com Pennsilvània i Wisconsin, el seu camí cap a la Casa Blanca es fa cada cop més clar. En cas que aquests resultats es mantinguin, seria gairebé segur que Trump arribaria als 270 vots electorals necessaris per guanyar les eleccions del 2024.