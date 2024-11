Trump frega la victòria a les eleccions dels EUA: Harris perd la batalla en estats clau

Donald Trump i Kamala Harris - EP

En una jornada electoral plena de suspens, Donald Trump sembla estar a punt d'aconseguir una sorprenent victòria a les eleccions presidencials dels Estats Units. La candidata demòcrata Kamala Harris ha tingut dificultats per guanyar terreny davant del veterà líder republicà en diversos estats clau que podrien definir el destí d'aquesta contesa.

Un dels fronts on Trump ha consolidat un avantatge considerable és Pennsilvània, estat crucial en què, segons les últimes dades, supera Harris per gairebé 4 punts percentuals. Aquesta distància reflecteix la influència que el discurs conservador de Trump continua mantenint en estats tradicionalment competitius, on els votants han respost positivament a la proposta i l'estil de lideratge.

Altres estats clau com Michigan, Carolina del Nord i Geòrgia també s'han començat a inclinar a favor de l'exmandatari republicà. Aquestes regions, conegudes pel seu paper decisiu a eleccions anteriors, semblaven tenir una lleugera tendència favorable als demòcrates segons les enquestes prèvies; no obstant, a la recta final, han demostrat ser un terreny fèrtil per al suport a Trump. Aquest gir en els resultats reflecteix l'impacte d'una campanya republicana que ha sabut capitalitzar les preocupacions econòmiques i de seguretat dels votants d'aquestes àrees.

Kamala Harris, per la seva banda, ha aconseguit mantenir cert avantatge a Virgínia, encara que el seu suport en altres estats sembla haver-se diluït davant de l'empenta republicana. Els intents de Harris per atraure votants indecisos, especialment entre els sectors joves i progressistes, semblen haver trobat dificultats per contrarestar l'avenç de Trump en estats de l'anomenat “Rust Belt” i en àrees del sud.

A Arizona, un altre estat considerat essencial al mapa electoral, el panorama és d'extrema paritat. Els resultats preliminars mostren una competència tancada entre Trump i Harris, amb el líder republicà encapçalant la votació per un marge estret de 0,2 punts. Arizona, que ha estat objecte d'una campanya intensa i amb un electorat cada cop més divers, es perfila com un dels últims bastions d'esperança per als dos candidats.

La batalla encara no està completament decidida, però Trump ha consolidat la seva posició en estats clau, mentre que Harris lluita per mantenir el suport en altres bastions demòcrates. Amb cada vot comptat, el país espera amb expectació el resultat final que podria definir no només els propers quatre anys, sinó també el rumb polític que prendrà els Estats Units enmig d'un clima polaritzat.