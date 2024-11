Trump serà el pròxim president dels Estats Units: Com afectarà al món?

Donald Trump - EP - NicoElNino de Getty Images Pro

La ja gairebé segura victòria de Donald Trump a les eleccions presidencials dels Estats Units planteja un escenari d'incertesa per a la Unió Europea i altres actors internacionals. Tot i que la seva política "America First" ha promès un enfocament més proteccionista i de menor intervenció global, el seu retorn podria impactar directament en àrees com la cooperació militar, el comerç i l'ajuda a Ucraïna, especialment en un moment de gran inestabilitat geopolítica.

Inquietuds a la UE: Des d'Ucraïna fins a l'OTAN a la corda fluixa

Un dels aspectes més urgents per a Europa serà la continuïtat de lajuda a Ucraïna. Des de la invasió russa el 2022, els Estats Units han estat un aliat crucial, proporcionant desenes de milers de milions de dòlars en assistència militar i financera. Tot i això, Trump ha expressat reserves sobre aquest suport i ha plantejat que Europa hauria d'assumir una major responsabilitat econòmica. De fet, ha assenyalat que podria aturar el flux d'armes a Ucraïna llevat que els països europeus cobreixin gran part dels costos. Analistes temen que, en lloc d'una estratègia clara, una política incerta d'alts baixos podria dominar l'escenari, dificultant els esforços per consolidar una pau duradora.

Pel que fa a l'OTAN, Trump ha estat crític dels seus membres que no arriben a l'objectiu de despesa del 2% del PIB en defensa. Això suggereix una possible disminució de la presència nord-americana a Europa i una pressió més gran perquè la UE reforci la seva autonomia militar. Amb els Estats Units contribuint actualment al 16,2% del pressupost de l'OTAN, una retirada o disminució del seu suport deixaria un buit difícil d'omplir i un repte important per a la seguretat europea.

Proteccionisme econòmic: Un cop de porta a les exportacions de la UE?

En termes econòmics, el retorn de Trump podria significar una tornada al proteccionisme agressiu, amb l'amenaça de nous aranzels a les importacions des de països europeus. Entre les seves propostes destaca la possibilitat d'aplicar un aranzel general del 10% a les importacions, i un del 60% als productes d'origen xinès per protegir els interessos dels Estats Units. Això afectaria la UE, la relació comercial dels quals amb els Estats Units ha estat crucial els últims anys, amb un intercanvi de béns que va arribar gairebé a 870.000 milions d'euros el 2022.

Aquest proteccionisme podria perjudicar indústries clau a banda i banda de l'Atlàntic, des del sector automotriu europeu fins a l'exportació de productes farmacèutics, mentre que els aranzels nord-americans a productes europeus podrien tenir un impacte en el preu del petroli i el gas natural, que representen les principals importacions de la UE des dels Estats Units.

Un canvi d'era a la diplomàcia transatlàntica

La retòrica de Trump i el seu enfocament impredictible plantegen reptes nous en un context d'aliances estratègiques i de cooperació diplomàtica. Si bé Kamala Harris hagués mantingut una postura de continuïtat en les relacions entre la UE i els Estats Units, el retorn de Trump planteja interrogants en àrees clau com la seguretat, el comerç i l'equilibri de poder a Europa.

Per a la UE, la victòria de Trump és una crida a reforçar la seva independència en defensa ia preparar un escenari en què els Estats Units juguin un rol menys predominant. La possible implementació de polítiques aïllacionistes i un nou enfocament en el comerç proteccionista podrien redefinir la relació entre aquestes potències, afectant així no només Europa, sinó l'economia i la seguretat globals en els propers anys.