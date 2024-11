Kamala Harris dóna per perdudes les eleccions: la vicepresidenta s'amaga i no compareixerà

Kamala Harris - EP

La vicepresidenta Kamala Harris sembla que ha llençat la tovallola i no es dirigirà als seus partidaris aquesta nit. S'espera que parli demà, va dir el copresident de la campanya, mentre continuen arribant els resultats electorals de tot el país que la deixen molt lluny de la victòria.

Harris no ha pogut reunir els vots suficients als estats clau com Pennsilvània, Michigan, Carolina del Nord, Geòrgia o Arizona.

"Encara tenim vots per explicar. Encara hi ha estats que no han estat declarats guanyadors", ha dit Cedric Richmond, assessor de Harris. No obstant això, a hores d'ara sembla impossible que Harris pogués capgirar els resultats.

La fugida de Harris es produeix després que CNN projectés que l'expresident Donald Trump guanyarà dos dels estats clau en disputa: Carolina del Nord i Geòrgia.

Richmond va dir que la campanya seguirà lluitant “per garantir que s'expliqui cada vot i que s'escolti cada veu”.