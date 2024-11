Donald Trump: "És el triomf polític més gran que s'ha vist mai"

Trump, durant el primer discurs després de guanyar els comicis. Foto: CNN

"És increïble, un moviment com ningú no havia vist mai, el moviment polític més gran de tots els temps". Així ha començat Donald Trump el seu discurs, afegint que “ajudarem el nostre país a cicatritzar les seves ferides”.

El candidat republicà ha qualificat el seu triomf com "el més gran vist mai" , i ha assegurat que "lluitarà amb totes les seves forces per aconseguir una gran Amèrica pròspera ". “És una victòria magnífica per al poble, farem que Amèrica sigui gran una altra vegada (el seu lema, Make America Great Again ). Trump ha fet referència als seus votants, dient que també és un dia històric per a ells.

"Tornarem a tenir control del Senat", ha afegit el magnat, destacant una per una les victòries que ha aconseguit en diversos estats clau.

El recompte dels estats

"Vull donar les gràcies a tots els que han treballat amb mi ia la meva preciosa esposa, Melania", ha afegit, girant-se i fent-li un petó. Tot seguit, també va voler donar les gràcies i parlar dels seus fills, destacant la importància que, per a ell, té la família.

"M'he arriscat, però han estat unes eleccions magnífiques, tindrem un gran mandat i farem canvis profunds al país. Tornarem a ser el país més important del món. Si haguéssim esperat més, hagués estat terrible", ha apuntat.

També ha parlat d'immigració. "La gent ha de venir de manera legal", ha recordat, destacant un dels punts bandera del seu programa electoral.

En tot moment ha definit aquest "moment històric" com l'inici d'una "era daurada" per al país y ha tancat la seva intervenció amb la música de YMCA, dels popularíssims Village People.