Les celebrities reaccionen a la victòria de Donald Trump

6 de novembre de 2024, Hong Kong, XINA: A Hong Kong, els estrangers miren la transmissió televisiva en viu que cobreix la declaració de "victòria" de Donald Trump dins del bar local el dia de les ELECCIONS PRESIDENCIALS D'ESTATS UNITS DE 202

Donald Trump s'ha declarat guanyador de les eleccions presidencials nord-americanes del 2024 davant Kamala Harris, i les celebritats han recorregut a les xarxes socials per reaccionar.

Moments abans del seu discurs, en què Trump va prometre ajudar els Estats Units a "sanar-se", Fox News, una emissora de dreta, i NBC, una emissora d'esquerra, van dir que Trump havia triomfat sobre la candidata demòcrata i vicepresidenta Kamala Harris després d'una lluita dura.

Moltes celebritats van recórrer a les xarxes socials per recolzar Kamala Harris, entre elles Barbara Streisand, Spike Lee, Mark Hamill, Jamie Lee Curtis, Cardi B, Charli XCX, Lil Nas X, Kerry Washington, Mark Ruffalo, Taylor Swift, Beyoncé i Shonda Rhimes, i ara estan compartint les reaccions a la victòria republicana.

Mentrestant, els partidaris famosos de Trump són pocs i distants entre si (o no han estat tan expressius), i només un grapat de cares conegudes l'han recolzat per a president.

Entre els que ho van fer estaven Elon Musk, que va invertir milions en la seva campanya X per recolzar Trump, Dana White, Hulk Hogan, Amber Rose, 50 Cent i Kerry Katona.

Però molts dels que van recolzar Harris ara han recorregut a les xarxes socials per expressar la seva decepció pel resultat.

Susie Dent va revelar la seva paraula del dia, quan va escriure: "La paraula del dia és recrudescència (segle XVII): el retorn d'una cosa terrible després d'un temps de respir".

Christina Applegate va escriure: "Si us plau, deixa de seguir-me si vas votar en contra dels drets de les dones. En contra dels drets de les persones amb discapacitat. Sí, això. Deixa de seguir-me perquè el que vas fer és irreal. No vull seguidors com aquest. Així que sí. Fet.

Dawn O'Porter va compartir una imatge de tots els estats dels EUA il·luminats amb el vermell republicà i va escriure: "Això em trenca el cor".

Cardi B va recórrer al seu Instagram quan es van conèixer els resultats i va dir: "Estic molt trist. Estic molt trist. No sé, estic molt enutjada. Veig que Kamala no va sortir a parlar a Howard. Per molt fort que sigui, sé que probablement estigui emocionada en aquest moment. Hi ha moltes coses passant per la seva ment. Només espero que sàpiga que milions de persones n'estan orgulloses, jo n'estic orgullosa".

L'actriu Lili Reinhart va dir: 'No puc comprendre el sentiment de les dones que van denunciar la seva agressió sexual a mans de Trump. Veure milions de persones votar pels seus abusadors. Em parteix el cor pensar en aquestes dones. Els crec i ho sento molt”.

La cantant Paloma Faith va publicar a Instagram una trista declaració: "Que bo que ha tornat: adéu drets de les dones, adéu liberalisme, adéu llibertat d'expressió. Hola racisme, hola capitalisme, hola canvi climàtic, hola guerra, hola fi dels temps ".

L'estrella de Guardians de la Galàxia, Chris Pratt, ha dit que, malgrat els resultats de les eleccions presidencials dels Estats Units, els nord-americans necessiten "centrar-se a ajudar els altres". L'actor de Hollywood va escriure un article en què suggeria que els nord-americans han d'"acceptar els resultats", siguin quins siguin, i concentrar-se en el seu deure cívic.

"Com molts de nosaltres, he estat navegant als mitjans durant aquesta temporada electoral", va escriure l'home de 45 anys al Sunday Paper.