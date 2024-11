S'acaba el suport dels EUA a Ucraïna? La reelecció de Trump podria canviar-ho tot a la guerra contra Rússia

Donald Trump - Canva Pro - EP

La reelecció de Donald Trump comporta dubtes i preocupacions en tot l'escenari geopolític. La postura de Trump i el seu company de fórmula, JD Vance, sobre el conflicte entre Ucraïna i Rússia suggereix que el suport nord-americà a Kíev podria reduir-se dràsticament, cosa que podria inclinar la balança a favor de Moscou en una guerra que ja ha cobrat milers de vides i segueix en punt mort després de dos anys i mig. En els seus discursos, Trump no ha amagat les crítiques a l'actual compromís dels Estats Units amb Ucraïna i ha insinuat que pressionaria per a un acord que Ucraïna podria no voler acceptar.

S'acabarà l'ajuda militar i econòmica dels Estats Units a Ucraïna?

L'impacte d'una possible retirada o reducció del suport nord-americà preocupa líders ucraïnesos, que depenen d'aquests recursos per enfrontar les forces russes creixents, que ara tenen reforços de fins a 10.000 soldats nord-coreans. Durant l'administració Biden, els EUA han destinat desenes de milers de milions de dòlars en ajuda militar i econòmica, i el suport ha estat decisiu perquè Ucraïna mantingui la seva resistència. Tot i això, amb Trump a la Casa Blanca, aquesta ajuda podria reduir-se o fins i tot interrompre's, una possibilitat que posa en alerta Ucraïna.

Pau o un acord forçat? Les intencions de Trump

Trump ha estat clar en el seu enfocament de "pau a través de la força," i ha suggerit repetidament que Ucraïna hauria de cedir territori a Rússia per acabar amb el conflicte, cosa que va en contra de les aspiracions de victòria del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. En reunions recents, Trump ha insinuat que podria pressionar per una treva que no necessàriament afavoreixi els interessos ucraïnesos. Aquest enfocament també reviu les tensions entre Trump i Zelensky, marcades des del primer impeachment de Trump el 2019, quan va intentar condicionar l'ajuda militar a Ucraïna per a fins polítics.

Com respondrà Ucraïna sense el suport ferm dels EUA?

En un comunicat recent, el comandant en cap ucraïnès Oleksandr Syrskyi va advertir sobre la situació "difícil" a la línia de combat i la necessitat de mantenir els subministraments a les seves tropes. Sense el suport continu dels EUA, Ucraïna podria perdre terreny davant de les forces russes, que estan ben reforçades i compten ara amb la col·laboració militar de Corea del Nord. Zelensky ha treballat en un Pla de Victòria i ha afirmat la seva disposició a negociar, però des d'una posició de força, una possibilitat que podria desaparèixer sense el suport militar nord-americà.

Un futur incert per a Ucraïna: serà aquest el final de la resistència?

Trump assegura que hauria evitat aquesta guerra i promet acabar-la ràpidament, però amb condicions que possiblement debilitin la postura d'Ucraïna. Zelensky ja ha mostrat preocupació davant la possibilitat que els EUA debiliti el seu compromís, una opció que, si es materialitzés, donaria a Rússia avantatge territorial. En aquest escenari, Ucraïna i els seus aliats a l'OTAN busquen assegurar el suport, almenys fins a la presa de possessió de Trump, al gener, però el futur sembla incert.

Per a Ucraïna, el retorn de Trump podria marcar l'inici d'una nova etapa en el conflicte, en què el suport d'Occident no estigui garantit i els somnis de victòria es dilueixin davant d'una realitat cada cop més complexa. Es quedarà Ucraïna sense suport quan més ho necessita?