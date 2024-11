Ucraïna perpetra el seu primer atac al Mar Caspi durant la ressaca de les eleccions als EUA

Zelenski - EP

A poques hores de confirmar-se la reelecció de Donald Trump com a president dels Estats Units, les forces armades d'Ucraïna han perpetrat aquest dimecres el que seria el seu primer atac a la zona del mar Caspi, com han denunciat les autoritats russes, que han confirmat la destrucció d'una aeronau no tripulada a la zona de Kaspisk, al sud de Makhatxkalà.

El governador de la república russa del Daguestan, Sergei Melikov, ha informat a primera hora Telegram de la destrucció d'un dron sobre el mar Caspi i ha cridat la població a mantenir la calma, i també a no publicar vídeos o imatges d'incident que puguin ajudar l'enemic.

L'objectiu de l'atac serien instal·lacions de les forces russes, segons fonts de la intel·ligència ucraïnesa esmentades per l'agència UNIAN. Les mateixes fonts van confirmar danys en aquestes instal·lacions, situades a uns 1.500 quilòmetres de la frontera terrestre entre Rússia i Ucraïna.

Les forces ucraïneses han intensificat aquests últims mesos els atacs sobre el territori rus, en un intent d'obrir nous fronts i contenir els avenços de Rússia al Donbàs. En aquesta estratègia s'emmarca l'ofensiva terrestre llançada a la regió de Kursk a l'agost.