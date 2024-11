'Shock' al Govern d'Espanya per la victòria de Trump: així canviaran les relacions entre els dos països

Pedro Sánchez i Donald Trump - Canva Pro

La recent victòria de Donald Trump a les eleccions presidencials dels EUA ha generat una forta reacció al Govern d'Espanya ia la classe política espanyola. Tot i que el president Pedro Sánchez ha estès una felicitació formal, en el missatge ha subratllat la necessitat d'enfortir les relacions transatlàntiques en un context marcat pels conflictes internacionals i les tensions comercials que podrien impactar de manera directa a l'economia i la seguretat d'Espanya.

Reaccions al Govern: entre el pragmatisme i la preocupació

La primera resposta oficial va arribar del ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, que va reafirmar que els EUA són un "aliat natural" d'Europa i d'Espanya. Albares va posar èmfasi en la importància de la cooperació, afirmant que només a través d'una relació propera es podrà enfrontar amb èxit desafiaments com la guerra a Ucraïna i la crisi a l'Orient Mitjà. Tot i això, no tots a l'Executiu han mostrat el mateix to moderat: membres del PSOE han expressat el seu descontentament i han llançat dures crítiques en xarxes socials.

Per a alguns alts càrrecs socialistes, l'elecció de Trump representa una “mala notícia” per als valors democràtics a Espanya i Europa. Crítiques com les del diputat Víctor Gutiérrez, que va denunciar les polítiques migratòries i la retòrica de desinformació de Trump, o el missatge de Manuel García Salgado, que el va qualificar de “psicòpata”, revelen una profunda inquietud entre la cúpula socialista. Iratxe García, presidenta del grup dels socialistes al Parlament Europeu, va considerar la victòria com un “dia negre”, reflectint una desconfiança general en l'impacte que pugui tenir el retorn de Trump per a la política europea.

Economia en risc: possibles conseqüències de la política proteccionista de Trump

Un dels principals punts de preocupació és l'economia. Trump ha reiterat les seves intencions d'adoptar una política aranzelària més proteccionista, cosa que afectaria directament les exportacions espanyoles, especialment en sectors com l'automotriu, els productes de luxe i el consum. En un país on els Estats Units són un mercat clau per a més de 28,000 empreses exportadores, una pujada d'aranzels podria suposar un cop significatiu. Les conseqüències d'aquest gir comercial podrien forçar Espanya a diversificar els seus mercats i enfortir els llaços amb l'Amèrica Llatina i l'Àfrica.

Seguretat i política exterior: el repte d'una possible ruptura a l'OTAN

Un dels canvis més importants que podria portar la nova administració Trump és una reducció del compromís dels EUA amb l'OTAN. Atès el paper fonamental que exerceix Espanya en l'aliança, una possible retirada de tropes americanes a Europa representaria un desafiament en termes de seguretat per al continent. La postura conciliadora de Trump cap a Rússia afegeix una capa d'incertesa, i tant l'OTAN com la UE es podrien veure en la necessitat d'assumir més responsabilitats de defensa, cosa que exigiria un augment en la despesa militar espanyola.

Medi ambient: risc de retrocés en la lluita contra el canvi climàtic

Un altre dels efectes potencials que més inquieta l'Executiu espanyol és la probable desvinculació dels EUA de l'Acord de París, cosa que posaria en risc els avenços globals en canvi climàtic. El Govern de Sánchez considera que aquesta decisió obligaria Europa a intensificar les seves polítiques climàtiques i podria convertir Espanya en un líder europeu en energies renovables. Això implicaria una major inversió i demanda en els sectors eòlic i solar, on les empreses espanyoles ja han mostrat gran desenvolupament i potencial.

Canvi cultural i en polítiques migratòries

En termes de migració i cooperació cultural, un enduriment de les polítiques migratòries als EUA podria afectar els ciutadans espanyols que viuen al país o que busquen estudiar o treballar-hi. A més, una política més restrictiva podria reforçar discursos similars a alguns països europeus, afectant l'intercanvi acadèmic i el turisme entre tots dos països.

Un panorama incert per a Europa i el món

En aquest context, Espanya i Europa es preparen per a un canvi en l'equilibri geopolític mundial. La visió estratègica del professor José María Peredo suggereix que, per mantenir una relació de cooperació, el Govern espanyol haurà de deixar de banda les diferències ideològiques. Tot i que l'Executiu ha pres una postura de pragmatisme, reforçar la unitat a la UE i defensar els valors democràtics serà fonamental per contrarestar qualsevol efecte negatiu.