Kamala Harris dona la cara: "Participarem en una transferència pacífica"

Harris ha reconegut la derrota. Foto: Europa Press

L'actual vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris , ha acceptat la victòria del candidat republicà Donald Trump a les eleccions presidencials i ha assegurat que el seu equip participarà en una "transferència pacífica del poder".

"Avui he parlat amb el president electe Trump i l'he felicitat per la seva victòria . També li he dit que ajudarem el seu equip i ell amb la seva transició i que participarem en una transferència pacífica del poder", ha subratllat la candidata demòcrata des de la seva ànima mater, la Universitat Howard.

Harris ha assegurat que "el principi fonamental de la democràcia nord-americana" radica que quan un candidat perd s'accepten els resultats. "Aquest principi, com qualsevol altre, distingeix la democràcia de la monarquia o la tirania", ha afegit.

Tot i això, la vicepresidenta nord-americana ha indicat que no deixarà de lluitar "per la llibertat, per les oportunitats, per la justícia i la dignitat de totes les persones". "Una lluita pels ideals fonamentals de la nostra nació, els ideals que reflecteixen el millor dels Estats Units", ha dit.

"Aquest no és moment de donar-se per vençuts. Aquest és el moment d'arremangar-nos. Aquest és un moment d'organitzar-nos, mobilitzar-nos i seguir compromesos pel bé de la llibertat, la justícia i el futur que tots sabem que podem construir plegats", ha agregat.

En aquest sentit, ha ressaltat que seguiran lluitant "a les urnes, als tribunals ia les places públiques". "Sé que molta gent sent que estem entrant en una època fosca, però pel benefici de tots nosaltres, espero que no sigui així", ha sentenciat.

Durant el seu discurs també ha destacat el seu compromís perquè les dones dels Estats Units "tinguin la llibertat de prendre decisions sobre el seu propi cos", en al·lusió a l'avortament, una de les mesures principals durant la campanya electoral.

Harris s'enfronta a una derrota amarga després que l'expresident Trump s'hagi erigit com a guanyador virtual de les eleccions presidencials després de superar amb escreix els 270 vots electorals, el llindar necessari establert per la llei.