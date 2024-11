Austràlia, contra les xarxes socials: en prohibeix l'ús a menors de 16 anys

Anthony Albanese. Foto: EuropaPress, CanvaPro de Pretty woman

El primer ministre d' Austràlia, Anthony Albanese, ha anunciat aquest dijous que la seva Administració recolzarà prohibir l'ús de xarxes socials als nens menors de 16 anys, sense que hi hagi excepcions a aquells que ja tenen comptes en plataformes o que tinguin el consentiment de els pares, si bé “no hi haurà sancions per als usuaris” si s'introdueix la legislació proposada.

"Una edat mínima de 16 anys per a les xarxes socials marcarà la diferència. Les xarxes socials estan perjudicant els nostres fills i li posaré fi. Vull que els pares i les famílies australians sàpiguen que el Govern els cobreix les esquenes", ha manifestat a través del seu perfil a la xarxa social X.

Albanese ha explicat poc abans als mitjans de comunicació que els canvis entraran en vigor un any després que el Parlament aprovi la mesura i que hi haurà una revisió de les normes després que es comencin a aplicar. "Es tracta d'una legislació líder al món i volem assegurar-nos que l'hem fet bé", ha expressat.

El cap de Govern australià ha afirmat que ha abordat el tema amb "milers" de familiars de menors que li han traslladat la seva preocupació sobre la seguretat dels menors a Internet. "Vull que els pares puguin dir: 'ho sento, amic, no et puc permetre fer això perquè està en contra de la llei'", ha dit, si bé ha considerat la possibilitat que hi hagi algun temps d'excepció per assegurar-se que no hi ha conseqüències "inesperades".

L'objectiu és que les plataformes assumeixin la responsabilitat de fer complir el límit d'edat (que en moltes està establert en els 14 anys), esperant així que les companyies demostrin que estan "prenent mesures raonables per evitar l'accés" a elles.