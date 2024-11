Xi Jinping felicita Trump i l'insta a "gestionar adequadament les diferències"

22 d'octubre del 2024, Rússia, Kazan: El president xinès, Xi Jinping, assisteix a la 16a cimera dels BRICS a Kazan - EP

El president de la Xina, Xi Jinping, ha felicitat aquest dijous Donald Trump pel seu virtual triomf a les eleccions presidencials dels Estats Units (EUA), que el tornen a la Casa Blanca quatre anys després, i l'ha instat a " gestionar adequadament les "diferències" entre Pequín i Washington de cara a evitar la confrontació.

"La història ens mostra que la Xina i els EUA es beneficiaran de la cooperació i perdran amb la confrontació. Una relació estable, sana i duradora entre la Xina i els EUA respon als interessos comuns dels dos països ia les expectatives de la comunitat internacional" , afirma un comunicat recollit per l'agència de notícies Xinhua.

Xi ha assenyalat que "s'espera que ambdues parts defensin els principis de respecte mutu, coexistència pacífica i cooperació beneficiosa per a ambdues parts, enforteixin el diàleg i la comunicació, gestionin adequadament les diferències, ampliïn la cooperació mútuament beneficiosa i trobin un camí correcte perquè La Xina i els EUA s'avinguin a la nova era, cosa que beneficiarà els dos països i el món".

D'altra banda, el vicepresident xinès, Han Zheng, ha enviat un missatge al seu futur homòleg, el número dos de Trump, JD Vance, per felicitar-lo per haver estat elegit vicepresident dels EUA. El magnat nord-americà prendrà possessió com a president per segona vegada al gener.