La Casa Blanca tindrà una dona com a cap de gabinet per primera vegada a la història

Wiles és una activista republicana respectada. Foto: Europa Press/ Canva Pro

El guanyador de les eleccions presidencials dels Estats Units, l'expresident Donald Trump , ha anunciat els primers nomenaments de la seva Administració i ha elegit la seva directora de campanya, Susie Wiles, com a cap de gabinet de la Casa Blanca, convertint-se així en la primera dona a ostentar aquest càrrec.

"Susie Wiles acaba d'ajudar-me a aconseguir una de les victòries polítiques més importants en la història dels Estats Units, i va ser una part integral de les meves reeixides campanyes electorals de 2016 i 2020. Susie és forta, intel·ligent, innovadora, i és universalment admirada i respectada", resa un comunicat.

Trump, que ha dit que Wiles "continuarà treballant incansablement per fer els EUA grans de nou", ha dit, en referència a l'eslògan Make America Great Again (MAGA, per les sigles en anglès), ha sostingut que "és un honor ben merescut tenir a Susie com la primera dona cap de gabinet a la història dels EUA" i ha afirmat que no té "cap dubte que farà" que el país "se senti orgullós".

El número dos de Trump, JD Vance, ha celebrat la decisió, considerant que "és una gran notícia" perquè Wiles "ha estat un gran actiu" per a l'expresident durant la campanya i també "ho serà" a la Casa Blanca. "A més, és molt bona persona. Endavant!", ha reaccionat a través del seu perfil a la xarxa social X.

Wiles és una activista republicana respectada a l'estat de Florida, on també s'ha treballat a la campanya de Ron DeSantis per a governador, si bé va deixar el seu equip enmig d'un augment de les tensions. El càrrec de prefectura de gabinet és un treball influent dins de la Casa Blanca, ja que tindrà la tasca de gestionar el futur mandatari i el seu equip, que de vegades té faccions enfrontades.