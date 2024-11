El consum de pornografia es va disparar als Estats Units el dia de les eleccions

Els nord-americans es van esplaiar al matí i després del recompte - Canva Pro - EP

"Dia d'eleccions? Més aviat dia d'ereccions", comença relatant un article de New York Postl. Segons el diari novaiorquès, les cerques de Pornhub van augmentar a tot Estats Units dimarts mentre el país estava immers en una jornada electoral clau.

Les dades compilades pel lloc web per a adults mostren que el trànsit va augmentar un 7% de mitjana a tot el país, cosa que indica que la nació dividia sí que està unida quan es tracta de l'amor per la pornografia.

Els nord-americans, tant als estats on van guanyar els republicans o els demòcrates, es van desfogar durant el gran dia mentre tothom estava pendent del seu vot. Les visites als seus llocs web pornogràfics van assolir el punt màxim entre les 8 i les 9 am, segons va mostrar un informe, per la qual cosa sembla que molts van decidir autocomplaure's abans d'anar a votar.

Pornhub està actualment bloquejat a Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Mississippi, Montana, Nebraska, Carolina del Nord, Oklahoma, Texas, Utah i Virgínia, per la qual cosa aquests 14 estats no van ser inclosos a les estadístiques.

Tot i això, entre aquells amb accés, els habitants de Carolina del Sud van semblar ser els més excitats el dia de les eleccions, amb un trànsit un 21% superior a la mitjana durant tot el dia.

El luxuriós estat republicà va ser seguit de prop pel Districte de Columbia, que es va inclinar per Kamala i alhora va veure que el consum de pornografia es disparava un 18%. Aquest mateix districte també va veure la caiguda més gran de trànsit durant la nit de l'elecció, quan els residents van apagar la pornografia per veure el recompte.

El candidat republicà Donald Trump va pujar a l'escenari a les 2.45 per proclamar la seva victòria després d'arrasar en estats clau.

Gairebé immediatament després de la notícia explosiva, el trànsit a Pornhub es va disparar novament, ja que els ciutadans van celebrar i van lamentar el resultat buscant rosses explosives en línia.